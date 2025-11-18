כיכר השבת
המסמך חושף

"בזריקת רעל": חוק עונש מוות לא יחול על יהודים - אלו העקרונות המנחים

חוק עונש מוות על מחבלים לא יחול על יהודים שהורשעו בטרור, כך לפי נוסח החוק שיעלה בקרוב לקריאה שנייה ושלישית, כאשר עדיין לא ברור אם יהיה לו רוב | אלו העקרונות המנחים לחוק החדש (חדשות) 

3תגובות
מיטת הוצאה להורג בארה"ב (צילום: California Department of Corrections and Rehabilitation)

הכנסת מתקרבת להצבעה המכרעת על הצעת החוק לעונש מוות למחבלים, לאחר שהוועדה צפויה לדון בעיקרי הנוסח שיובא לאישור בקריאה שנייה ושלישית.

לפי נוסח שהופץ הערב, ההצעה נועדה להתקדם במהירות לקראת אישור מלא, והיא מתבססת על עקרונות שנבחרו כדי להבטיח כי החוק יהיה ישים, חד משמעי ובעל אפקט הרתעתי משמעותי.

חברי הוועדה הגדירו את החוק כצעד בעל ערך מיוחד עבור עם ישראל היושב בארצו. לטענתם, מדובר בחוק שנועד להסתכל קדימה ולמנוע עתידיים, תוך הישענות על ניסיון העבר שהוכיח לדבריהם כי ענישה שאינה מוחלטת אינה מרתיעה במידה מספקת. בדיונים הודגש כי המטרה אינה לייצר חוק הצהרתי שאינו נאכף, ולכן עוצב מנגנון מפורט שמטרתו להפוך כל פסיקה על עונש מוות לאפשרית לביצוע בתוך זמן קצר וללא נתיבי התחמקות משפטיים.

על פי הנוסח המתגבש, החוק יקבע כי כל אדם שרוצח יהודי בשל זהותו היהודית, לרבות מתכנן הפיגוע או מי ששולח את המפגע, דינו מוות.

ההטלה של העונש תתבצע ברוב רגיל של השופטים, ללא שיקול דעת רחב, וללא זכות לערער על סוג העונש לאחר שהתקבל. החוק מבהיר כי לא תתאפשר המתקת העונש בכל דרך שהיא, לא בעסקאות ולא באמצעות חנינה, מלבד האמור בדין הקיים.

כדי למנוע מצב שבו גזר הדין נגרר במשך שנים, נקבע בהצעה כי מרגע שההרשעה ועונש המוות הופכים חלוטים, על המדינה לבצע את גזר הדין בתוך תשעים יום בלבד. הביצוע יוטל על שירות בתי הסוהר וייעשה באמצעות זריקת רעל, תוך התאמת החקיקה הקיימת כך שתאפשר ביצוע מיידי וברור של ההליך.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
להתפלל שהחוק יעבור!
767
2
חוק מצוין! סוף סוף מיישמים כאן דעת תורה של "שופך דם האדם באדם דמו יישפך"!
איש יהודי
1
חסרים פרטים. אם זה לא יחול על יהודים, איך זה יעבור את הבג"ץ? מה הכלי המשפטי בשימוש כאן?
שאלה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר