הכנסת מתקרבת להצבעה המכרעת על הצעת החוק לעונש מוות למחבלים, לאחר שהוועדה צפויה לדון בעיקרי הנוסח שיובא לאישור בקריאה שנייה ושלישית.

לפי נוסח שהופץ הערב, ההצעה נועדה להתקדם במהירות לקראת אישור מלא, והיא מתבססת על עקרונות שנבחרו כדי להבטיח כי החוק יהיה ישים, חד משמעי ובעל אפקט הרתעתי משמעותי.

חברי הוועדה הגדירו את החוק כצעד בעל ערך מיוחד עבור עם ישראל היושב בארצו. לטענתם, מדובר בחוק שנועד להסתכל קדימה ולמנוע פיגועים עתידיים, תוך הישענות על ניסיון העבר שהוכיח לדבריהם כי ענישה שאינה מוחלטת אינה מרתיעה במידה מספקת. בדיונים הודגש כי המטרה אינה לייצר חוק הצהרתי שאינו נאכף, ולכן עוצב מנגנון מפורט שמטרתו להפוך כל פסיקה על עונש מוות לאפשרית לביצוע בתוך זמן קצר וללא נתיבי התחמקות משפטיים.

על פי הנוסח המתגבש, החוק יקבע כי כל אדם שרוצח יהודי בשל זהותו היהודית, לרבות מתכנן הפיגוע או מי ששולח את המפגע, דינו מוות.

ההטלה של העונש תתבצע ברוב רגיל של השופטים, ללא שיקול דעת רחב, וללא זכות לערער על סוג העונש לאחר שהתקבל. החוק מבהיר כי לא תתאפשר המתקת העונש בכל דרך שהיא, לא בעסקאות ולא באמצעות חנינה, מלבד האמור בדין הקיים.

כדי למנוע מצב שבו גזר הדין נגרר במשך שנים, נקבע בהצעה כי מרגע שההרשעה ועונש המוות הופכים חלוטים, על המדינה לבצע את גזר הדין בתוך תשעים יום בלבד. הביצוע יוטל על שירות בתי הסוהר וייעשה באמצעות זריקת רעל, תוך התאמת החקיקה הקיימת כך שתאפשר ביצוע מיידי וברור של ההליך.