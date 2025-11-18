כיכר השבת
מטס F-35

כזה עוד לא היה: בתרועת חצוצרות ופרשים רכובים - כך התקבל יורש העצר הסעודי בבית הלבן

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן התקבל היום בכבוד מלכים בבית הלבן, בליווי פרשים רכובים ובתרועת חצוצרות חגיגית | אולי שלא במקרה, מטס חגיגי של מטוסי F-35 ליווה את הגעתו של רכב השרד השחור לבית הלבן | צפו בתיעודים (חדשות, בעולם) 

(צילום: הבית הלבן)

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן התקבל היום (שלישי) בכבוד מלכים בבית הלבן, באופן שמעטים אם בכלל, אי פעם זכו לו.

בתיעוד שפרסם הבית הלבן נראה רכב המרצדס של בן סלמאן מלווה בפרשים של צבא ארה"ב, חזית הבית הלבן כולה מעוטרת בדגל הירוק של הממלכה וחיילים עומדים דום לכבוד הנסיך יורש העצר.

בן סלמאן נראה יוצא ממכוניתו ולוחץ יד לנשיא טראמפ שמקבל אותו בחמימות ולוחש לו דבר מה.

לאחר מכן נראו השניים עומדים לתמונה ברקע החצוצרות המריעות לאורח הרם.

גם מטס של חיל האוויר האמריקני התקיים לכבודו של בן סלמאן - מעל לגג הבית הלבן, ובאופן לא מפתיע היו אלו מטוסי F-35 שטראמפ אמר אמש כי הוא מתכוון למכור לסעודים.

בסרטון נוסף שפרסם הבית הלבן נראים השניים מטיילים יחד בגן הוורדים בבית הלבן, כאשר הנשיא מציג לאורחו תמונות של נשיאי ארה"ב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר