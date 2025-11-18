יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן התקבל היום (שלישי) בכבוד מלכים בבית הלבן, באופן שמעטים אם בכלל, אי פעם זכו לו.

בתיעוד שפרסם הבית הלבן נראה רכב המרצדס של בן סלמאן מלווה בפרשים של צבא ארה"ב, חזית הבית הלבן כולה מעוטרת בדגל הירוק של הממלכה וחיילים עומדים דום לכבוד הנסיך יורש העצר.

בן סלמאן נראה יוצא ממכוניתו ולוחץ יד לנשיא טראמפ שמקבל אותו בחמימות ולוחש לו דבר מה.

לאחר מכן נראו השניים עומדים לתמונה ברקע החצוצרות המריעות לאורח הרם.

גם מטס של חיל האוויר האמריקני התקיים לכבודו של בן סלמאן - מעל לגג הבית הלבן, ובאופן לא מפתיע היו אלו מטוסי F-35 שטראמפ אמר אמש כי הוא מתכוון למכור לסעודים.