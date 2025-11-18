סרטון מלחיץ במיוחד פורסם בימים האחרונים ברשת החברתית 'רדיט' בו נראית דקת הנחיתה של מטוס מסוג דאש 8 שנאלץ לנחות בזמן סערה ורוחות צד שטלטלו את המטוס כאילו היה פיסת נייר ברוח ואיימו על שלמותו. לבסוף, כפי שרואים בסרטון, הטייס המוכשר הצליח להנחית את המטוס בבטחה.

לצד התגובות המופתעות מהתיעוד, נרשמו לא מעט תגובות משעשעות: גולש אחד כתב: "אני מתערב שהנוסעים חשבו שזו אולי הטיסה האחרונה שלהם". אחר כתב: "אני מרחם על הנוסעים שהתפללו, הקיאו, מחאו כפיים, בו זמנית". גולש נוסף כתב: "זה גורם לי לרצות להקיא רק מלצפות בזה". גולש אחר כתב בצחוק: "חשוב מאוד להסתכל לכל הכיוונים לפני שנוחתים".

דאש 8, הוא מטוס נוסעים צר-גוף לטווחים קצרים, המיוצר בקנדה על ידי חברת בומברדיה איירוספייס. שני מנועי פראט אנד וויטני שלו מספקים מהירות מרשימה, בעוד שעיצובו החזק מאפשר יכולת תמרון יוצאת דופן גם בתנאים מאתגרים. יכולתו של הדאש-8 לפעול ברוחות צד, כפי שמודגם בסרטון, היא עדות להנדסה המעולה שלו.

למקרה שאתם חוששים, חשוב להבהיר: המטוסים כיום נבנים כשהם מתוכננים לטוס ברוחות חזקות, ונבחנים ביכולת ובמגבלות שלהם. האתגר העיקרי הם רוחות צד, שעלולות לגרום למטוס לטוס הצידה בפתאומיות, בזמן ההמראה או הנחיתה, כשהמטוס נמצא בהטייה הנחוצה לאורך המסלול. בזמן הטיסה עצמה אין כלל סכנה, אבל בהמראות ובנחיתות היא קיימת, ובעיקר מדובר בסכנה שהמנועים ייגעו במסלול.