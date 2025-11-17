העולם הכלכלי בארצות הברית מזועזע מפרשה יוצאת דופן: איש עסקים חרדי מניו ג'רזי, שהורשע בעבר בהונאת פונזי וזכה לחנינה נשיאותית מנשיא ארה"ב לשעבר, נידון לעונש חמור של 37 שנות מאסר נוספות.

אליהו ויינשטיין, בן 51, הורשע במרץ 2025 בהונאת יותר מ-150 משקיעים ב-41 מיליון דולר.

פסיקתו של בית המשפט הפדרלי בטרנטון סוגרת מעגל סביב אדם שכבר ריצה 23 שנים מתוך עונש של 24 שנים שנגזר עליו בעבר בגין מזימות פונזי והונאת נדל"ן בשווי 230 מיליון דולר.

הונאת ה"מגן" הצינית תחת שם בדוי

התביעה הראתה כי ויינשטיין המכונה גם כ'מיידוף החרדי' "המשיך בדיוק מהמקום שבו הפסיק" לאחר ששוחרר מהכלא בסוף כהונתו של טראמפ ב-2021. לאחר שחרורו, הוא פרסם סרטון התחייבות "לפתוח דף חדש" ולחיות בצורה נכונה.

אלא שבפועל, ויינשטיין רקח תוכנית הונאה חדשה תחת חברה חדשה, תוך שימוש בשם הבדוי מייק קוניג כדי להסתיר את זהותו ואת עברו הפלילי מהמשקיעים הפוטנציאליים.

הנאשם ניצל באופן ציני משברים גלובליים כדי לגייס כספים במה שכינה "עסקי חירום": הבטחות להשקעה במסכות פנים להגנה מפני הקורונה. השקעה בפורמולות לתינוקות שהיה בהן מחסור וגיוס כספים לערכות עזרה ראשונה שיועדו כביכול לאוקראינה.

בכתב האישום הוכח כי בפועל, הכספים הועברו לשימושים אישיים וראוותניים: הימורים, רכישת נדל"ן ושעוני יוקרה.

"בית המשפט נחרד מהתנהלות חצופה שכזו"

השופט המחוזי מייקל שיפ, שבפניו התנהל הדיון, הגיב בחריפות להתנהלותו של ויינשטיין: "הוא קיבל מתנה שמעטים זוכים לה בארה"ב [החנינה הנשיאותית], אבל בזבז את ההזדמנות בכך שביצע פשעים חדשים". השופט הוסיף כי "בית המשפט הזה נחרד מהתנהלות חצופה שכזו".

בנוסף לגזר הדין המהדהד של עשרות שנים בכלא - ויינשטיין חויב גם בתשלום פיצויים בסך 44 מיליון דולר.

במהלך המשפט, חבר המושבעים נחשף למאות הקלטות שהועברו על ידי שותפיו שהפכו לעדי מדינה. באחת ההקלטות, הודה ויינשטיין במפורש: "אני תחמנתי, עשיתי פונזי ושיקרתי לאנשים כדי לכסות אותנו עבור העסקות שלנו".