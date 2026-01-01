זירת האסון, היום

חסדי השם: הפייטן החרדי משה לוק, השוהה עם בני משפחתו בחופשת סקי בשווייץ, ניצל בנס הלילה (חמישי) באסון הפיצוץ באתר הסקי. הוא שהה בסמיכות מקום וחווה את רגעי הדרמה והאימה מקרוב.

בשיחה עם 'כיכר השבת' הוא סיפר על רגעי הפיצוץ: "ישבנו לאכול ולפתע היה בום חזק, הכול עלה באש, זה היה מפחיד מאוד". הוא תיעד את זירת האסון היום, שנסגרה כולה בידי המשטרה ומציין כי "אנשים כאן נמצאים בפאניקה". כפי שדיווחנו מוקדם יותר, חגיגות השנה החדשה בעיירה קראן-מונטנה שבשוויץ הפכו הלילה לזירת אסון, כאשר פיצוץ עז במועדון ה"קונסטליישן" הוביל לשריפת ענק. חוגגים שנלכדו במבנה הבוער ניסו לשבור חלונות ולקפוץ דרכם אל הרחוב בנסיון להציל את חייהם, בזמן שמרכז הכפר התמלא בעשן שחור ובנפגעים המוטלים על הקרקע. "אנשים ניסו לשבור את החלונות כדי לעבור דרכם, לקפוץ לרצפה כדי לצאת", שיחזר נוח, שנכח במקום בזמן הטרגדיה. לדבריו, בתוך המבנה שררה מהומה רבה והנוכחים נסו בבהלה: "העשן השחור הזה עטף את הכל וכולם רמסו זה את זה. התחושה הייתה נוראית".

משה לוק בשוויץ, השבוע

מחוץ למועדון נגלו מראות קשים של פצועים רבים, רובם צעירים. "ראיתי המון אנשים שרומסים זה את זה, אנשים על הרצפה. היו אנשים שבאמת לא יכולתי לזהות אם מדובר בגבר או באישה", סיפר נוח ותיאר את המראות כ"חזיונות של זוועה". הוא הוסיף כי בזמן ההמתנה לכוחות ההצלה, רבים מהנפגעים היו מחוסרי הכרה: "לא ידענו אם הם בתרדמת או שהם כבר מתים".

האירוע החל בשעות הלילה המאוחרות, כאשר פיצוץ פתאומי החריד את אזור המועדון. "שמענו רעש ולא הבנו מה זה, וכשהתקדמנו ראינו עשן שיוצא מהמבנה", תיאר העד. "היה פיצוץ והכל עלה באש. אנשים ניסו לצאת איך שיכלו. לא מצפים לראות כל כך הרבה צעירים חווים דברים כאלה".

בשעות הבוקר התעוררה העיירה לאווירה קשה ותושבים רבים בחרו להסתגר בבתיהם. במקום הוקם מוקד סיוע פסיכולוגי לטיפול בנפגעי החרדה ובאלו שנחשפו למראות הקשים. כוחות הכיבוי והמשטרה פועלים בזירה לחקירת נסיבות הפיצוץ.

בתוך כך, מדיווחים משוויץ עולה כי ישנם גם שני יהודים שנחשבים לנעדרים, זאת לאחר שהמשטרה הודיעה על עשרות הרוגים ולא נקטה במספר מדויק. הספירה וזיהוי החללים נמשכים בשעות אלו.

ההערכה הראשונית של המשטרה היא כי מדובר בשריפה שהובילה לפיצוץ, אולם לפי גרסה אחרת של האירוע, זיקוק שנורה לעבר משקה אלכוהולי מה שהביא להתלקחות מבנה העץ.