הנאשם, אלי וינשטיין מניו ג'זרזי, הורשע בהונאת 41 מיליון דולר ממשקיעים שהאמינו ב"עסקי חירום" של קורונה ואוקראינה • בעבר קיבל חנינה מהנשיא טראמפ לקיצור עונשו על עבירות הונאה מוקדמות • השופט: הוא בזבז את ההזדמנות שניתנה לו ופעל ב"חוצפה שכזו" (בעולם, חרדים)
אלי וינשטיין, הגביר החרדי מליקווד שהורשע בהונאת ענק, נשלח על ידי בית משפט פדרלי לרצות עונש של 22 שנה בכלא. הוא צפוי לבקש מבית המשפט לרצות את העונש בבית מאסר המתחשב באסירים דתיים. נגד וינשטיין מתנהל משפט נוסף בגין הונאה שביצע בחופשה, עליה הוא צפוי לקבל קרוב ל-200 שנות מאסר (עולם)
בית-משפט בארה"ב הרשיע אמש את אלי וינשטיין, בשל הונאת ענק שביצע המוערכת בכ-200 מיליון דולר. לפי החשדות הוא ניצל את קשריו בקהילות חרדיות בכדי לשכנע משקיעים מהקהילה לרכוש או להשכיר נכסים שלא היו בבעלותו. גזר הדין הצפוי: כ-100 שנים בכלא (אקטואליה, בעולם)
איש העסקים החרדי, שנעצר לפני שבועות בחשד להונאת פונזי שוחרר אמש למעצר בית בערבות של עשרה מליון דולר. דמי הערבות שולמו באמצעות קרקעות ובכסף על-ידי הוריו של אלי וינשטיין, אחיו ואחיותיו. עורך דינו הביע שביעות רצון: "הוא לא ינסה להימלט". בית-המשפט הטיל שורת מגבלות (ארה"ב)