צפו: בני המשפחה נדהמו מהאורח שיצא לשחייה לילית בבריכה 

משפחה מפלורידה נאלצה להזעיק את הרשויות כדי להוציא מהבריכה האחורית שלה אורח בלתי צפוי, שיצא להנאתו לשחייה לילית.

אב המשפחה, רוב אמוף סיפר שאשתו שמעה בסביבות השעה 1 בלילה רחש במי הבריכה שמאחורי ביתם בנייפלס.

"ראינו צללית גדולה בבריכה, שהפכה ל… תנין מפוספס ענק," סיפר אמוף ל-WINK-TV. "הוא היה בקצה העמוק של הבריכה, ואחר כך עבר לצד הסל המותקן בקצה השני. הוא פשוט הסתובב שם, שקע למטה ואז הרים את ראשו."

בני הזוג התקשרו מייד לרשויות. כעשר דקות לאחר מכן הגיע מומחה שהצליח להשתלט על התנין, שמצידו התקשה לשתף פעולה. "הוא התחיל לשרוק, ואז הניף בזנבו", סיפר אמוף. לדבריו, "הוא בהחלט לא היה מרוצה".

על פי הדיווחים, התנין הועבר לשמורת טבע מוגנת באזור.