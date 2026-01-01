כיכר השבת
שמעו רחש חשוד

צפו: בני המשפחה נדהמו מהאורח שיצא לשחייה לילית בבריכה 

משפחה מפלורידה נדהמה כשגילתה אורח בלתי צפוי, שיצא להנאתו לשחייה לילית | בני המשפחה ההמומים מיהרו להתקשר לרשויות | כך זה הסתיים (בעולם) 

התנין שנצפה בבריכה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

משפחה מפלורידה נאלצה להזעיק את הרשויות כדי להוציא מהבריכה האחורית שלה אורח בלתי צפוי, שיצא להנאתו לשחייה לילית.

אב המשפחה, רוב אמוף סיפר שאשתו שמעה בסביבות השעה 1 בלילה רחש במי הבריכה שמאחורי ביתם בנייפלס.

"ראינו צללית גדולה בבריכה, שהפכה ל… תנין מפוספס ענק," סיפר אמוף ל-WINK-TV. "הוא היה בקצה העמוק של הבריכה, ואחר כך עבר לצד הסל המותקן בקצה השני. הוא פשוט הסתובב שם, שקע למטה ואז הרים את ראשו."

בני הזוג התקשרו מייד לרשויות. כעשר דקות לאחר מכן הגיע מומחה שהצליח להשתלט על התנין, שמצידו התקשה לשתף פעולה. "הוא התחיל לשרוק, ואז הניף בזנבו", סיפר אמוף. לדבריו, "הוא בהחלט לא היה מרוצה".

על פי הדיווחים, התנין הועבר לשמורת טבע מוגנת באזור.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

