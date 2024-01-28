הנאשם, אלי וינשטיין מניו ג'זרזי, הורשע בהונאת 41 מיליון דולר ממשקיעים שהאמינו ב"עסקי חירום" של קורונה ואוקראינה • בעבר קיבל חנינה מהנשיא טראמפ לקיצור עונשו על עבירות הונאה מוקדמות • השופט: הוא בזבז את ההזדמנות שניתנה לו ופעל ב"חוצפה שכזו" (בעולם, חרדים)
רבנים, עורכי דין ומומחים מתאגדים למאבק נגד ההונאות הרבות שפוגעות בציבור החרדי | לרגל הקמת "הפורום להגנת הצרכן החרדי", הגאון רבי צבי ברוורמן, ראש בי"ד ביתר, שידיו רב לו בנושא, בשיחה מעמיקה על היקף הנעקצים הבלתי נתפס במגזר ודרכי ההתמודדות | "אנשים נוכלים, גונבים וגוזלים לציבור החרדי כל שנה קרוב למיליארד שקל" • השיחה המלאה (חרדים)
מה ההבדל בין פונזי, פירמידה ושיווק רב שכבתי? • למה החרדים נופלים יותר בהונאות? • איך נפסיד רק 3,000 שקל במקום 60,000? • וגם, מה תעשו עם חבר שלכם נפל לפירמידה? • כל מה שחשוב לכם לדעת רגע לפני ההשקעה הבאה שלכם (הכלכלית)
אחת הדרכים בהן רשויות החוק בארה"ב לוכדות מבוקשים היא באמצעות פרסים כספיים של מיליוני דולרים • זהו סיפורה של נסיכת הקריפטו וההצלחה המטורפת של ההונאה • וגם, הסיסמאות של אנשי שיווק שאמורות להדליק לכם נורות אדומות (מעניין)
בית המשפט השלום בתל-אביב הרשיע את שלום קופרמן, תושב בני-ברק בן 43 בגניבה של למעלה מ-5 מליון ש"ח בהונאת פונזי מתוחכמת. הלקוחות, רובם אנשי עסקים חרדים, השקיעו אצל קופרמן סכומי כסף גדולים וזאת לאחר שהבטיח להם תשואה גבוהה על כספם (חדשות)
החשד להונאת פונזי באתר זיקלר מדאיגה המוני משקיעים, אבל מתברר שלא הכל אבוד: משקיעים מגבשים תביעת נזיקין נגד מנהלי האתר. איך מצטרפים לתביעה? עו"ד אפרים ממליץ למשקיעים הישראלים לפנות אל משרד עורכי הדין מקומי. לדבריו, "זה משתלם יותר מלשכור עורך דין אמריקאי
חברה שהפעילה אתר השקעות ברשת חשודה בהונאת פונזי, בהיקף של מאות מיליוני דולרים. למשקיעים הוצעה רכישת חברות באתר ואחוזים ניכרים מרווחי החברה. האתר הוקם בשנת 2011, וחברי האתר התבקשו לרכוש מנויים חודשיים בעשרות דולרים, ולצרף חברים חדשים
הבוקר הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד איש העסקים החרדי, מוישי זוסמן, החשוד בהונאת ענק ● בכתב האישום: 11 עבירות של מרמה, זיוף, שימוש במסמך מזויף ועבירות נוספות ● במקביל להגשת כתב האישום, מבקשת הפרקליטות לעצור את זוסמן. דיווח (חדשות, חרדים)
עורכי דינו של הגביר החרדי מציעים חמישה מיליון דולר תמורת שחרורו. התביעה מתנגדת נחרצות: "אנחנו חוששים מכך שוינשטיין ינסה לברוח" - כך אמרו אתמול במהלך דיון שנערך בבית-המשפט בנושא. הפרקליטים: "וינשטיין ידע על החקירה כבר לפני כמה שנים. ולמרות זאת, מעולם לא ברח" (ארה"ב)
מחר בבוקר יובא הגביר החרדי, אליהו וינשטיין, לבית-המשפט, לדיון בעניין שחרורו בערבות. ובינתיים, הרשויות חושפות מה עשה מי שחשוד בהונאת ענק בת מאות מיליוני דולרים בכסף שצבר: רכש אוסף תכשיטים ויודאיקה. בתביעה מכוונים גבוה: ידרשו 30 שנות מאסר וקנס כספי כבד (תפוצות)
אליהו וינשטיין, איש עסקים חרדי תושב ליקווד שנעצר אתמול בחשד להונאה במאות מיליונים, הגיע אתמול לבית-המשפט לדיון בהארכת מעצרו כשהוא אזוק ברגליו. פרקליטיו יבקשו לשחררו בערבות במהלך השבוע הבא. פרשנים משפטיים: "הראיות נגדו חד משמעיות". המשך הדיווחים על הפרשה המסעירה (ארה"ב)