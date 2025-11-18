ממדאני מתקפל: זו הפנייה שהעבירו אנשי הצוות שלו לסביבת טראמפ

( צילום: shutterstock )

הניו יורק טיימס מדווח הלילה (בין שני לשלישי) כי מסביבתו של ראש העיר ניו יורק הנבחר זוהראן ממדאני פנו לבית הלבן בבקשה לתאם פגישה של ממדאני עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זאת למרות המתיחות הפומבית בין השניים.

טראמפ רמז לאפשרות שיפגשו בשיחה עם כתבים מחוץ לאחוזתו בתחילת השבוע. הוא אמר כי קיבל בקשה להיפגש עם ממדאני וכי ייעתר לה משום שרצונם הוא שהכל יסתדר "לטובת ניו יורק". יחסיו של ממדאני, פרו פלסטיני ודמוקרט קיצוני, עם נשיא ארצות הברית הרפובליקני, ידעו מורדות, פומביות, במהלך קמפיין הבחירות הסוער. במהלך הקמפיין לראשות העיר, ממדאני הביע התנגדות חריפה לדונלד טראמפ ואף הבטיח להיאבק בו. טראמפ מצדו תקף את ממדאני בחריפות, כינה אותו "שונא יהודים" ו"קומוניסט", ואיים כי אם ינצח, הממשל הפדרלי לא יעביר כספים לעיר ניו יורק. הכתב שאל: "אתה קצת צרוד הכל בסדר?" | טראמפ: "כי צעקתי על אנשים" ישראל גראדווהל | 17.11.25 במוצאי הבחירות, אחרי הניצחון המהדהד, פתח ממדאני במתקפה חריפה על טראמפ. "דונלד טראמפ, אני יודע שאתה צופה – ויש לי ארבע מילים בשבילך: תגביר את הווליום", הכריז ממדאני וזכה לתשואות רמות. הוא האשים את טראמפ בכך ש"ייבא פוליטיקה של אליטות ואוליגרכיה לתוך לבה של אמריקה", והציג את בחירתו כהבעת התנגדות רחבה למה שכינה "האוטוריטריות של וושינגטון". לדבריו, "העיר הזאת דחתה את הפחד, דחתה את השנאה, ודחתה את הפוליטיקה של פילוג. ניו יורק בחרה בתקווה".

פייק ניוז. דונלד טראמפ ( צילום: Shutterstock )

טראמפ הביע במהלך הבחירות התנגדות חריפה לממדאני, ואף קרא ליהודים לא להצביע בעבורו. ביום הבחירות פרסם פוסט קצר ברשת החברתית שלו TRUTH ובו כתב כי מי יהודי שמצביע עבור ממדאני, "שונא יהודים" כהגדרת טראמפ, הוא אדם טיפש.

בנוסף העביר טראמפ גם איום. "אם מועמד הקומוניסטים זוהראן ממדאני ינצח, יהיה זה כמעט בלתי אפשרי שאעביר כספים פדרליים לעיר, מעבר למינימום הנדרש. כקומוניסט, לעיר הזאת אין שום סיכוי להצליח, אפילו לא לשרוד", אמר טראמפ.

הנשיא הוסיף כי "עם קומוניסט בהגה, העיר רק תלך ותידרדר, ואני לא רוצה, כנשיא, להשליך כסף טוב אחרי כסף רע. זו חובתי לנהל את המדינה, ואני משוכנע לחלוטין שכשממדאני ינצח – ניו יורק תהפוך לאסון כלכלי וחברתי מוחלט".

בהמשך כתב טראמפ כי "עקרונותיו של ממדאני נוסו במשך יותר מאלף שנה, ומעולם לא הצליחו אפילו פעם אחת". לדבריו, הוא היה "חבר אסיפה כושל, מדורג בתחתית הרשימה, וכראש העיר שעדיין יכולה להיות העיר הגדולה בעולם, אין לו שום סיכוי להשיב לה את תהילתה". האם בקרוב הם יפגשו?