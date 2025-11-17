כיכר השבת
על מי הוא צעק?

הכתב שאל: "אתה קצת צרוד הכל בסדר?" | טראמפ: "כי צעקתי על אנשים"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל הערב על קולו הצרוד, ואם הוא מרגיש בסדר | טראמפ ענה: "זה בגלל שצעקתי על אנשים" (בעולם) 

טראמפ הערב (צילום: הבית הלבן)

הנשיא פתח את מסיבת העיתונאים כשהקול שלו נשמע מעט צרוד, והדבר לא חמק מעיני אחד הכתבים.

עוד לפני שהדיון עבר לנושאים בינלאומיים, הכתב ביקש להתעכב על מצבו: ״הבריאות של הנשיא תמיד מעניינת את הציבור. הקול שלך נשמע קצת צרוד, אתה מרגיש טוב?", שאל הכתב בהתעניינות.

טראמפ לא היסס והשיב מיד: ״אני מרגיש מצוין. צעקתי על אנשים שהתנהגו בטיפשות בעניין שהיה קשור לסחר במדינה מסוימת וסידרתי את זה. אבל התפוצצתי על האנשים האלה״.

הכתב, שקלט את העוקץ שבדברי הנשיא אך ביקש להתקדם, הגיב: ״נשמע שיש שם עוד המשך, אבל אפשר לשאול אותך על ונצואלה?", והמשיך לשאלתו בנושא המתיחות מול המדינה והחשש ממלחמה מיידית.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, באותה הזדמנות, אמר טראמפ כי הוא אכן מתכוון לסגור עסקת מטוסי F-35 עם סעודיה. "הם רוצים את המטוסים ואנחנו נמכור להם אותם", אמר טראמפ.

