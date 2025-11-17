זוג אמריקאי ממיאמי, ליי ואלנור גיטנס, הפך השבוע לשיא גינס הרשמי בזכות הנישואים הארוכים ביותר בעולם, אחרי שהכירו זה את זו לפני למעלה מ‑80 שנה.

סך גילם המצטבר של בני הזוג עומד על 216 שנים ו‑132 ימים ליי בן 108 ואלנור בת 107 ושיאיהם אושרו על ידי מומחי אריכות ימים, כשהם גם זכאים לתואר הנישואין הארוכים ביותר לזוג חי.

ליי ואלנור התחתנו ב‑4 ביוני 1942, כשליי קיבל אישור יציאה של שלושה ימים בלבד מהצבא. השבוע הם חגגו השבוע את יום נישואיהם ה‑83, אף על פי שליי נשלח מיד לשרת באיטליה בחטיבת הרגלים ה‑92 במהלך מלחמת העולם השנייה.

אלנור, שהייתה בהריון עם בנם הראשון, שמרה על קשר עם בעלה באמצעות מכתבים שצונזרו לעיתים על ידי פקידי הדואר הצבאי ותהתה אם אי פעם תראה אותו שוב.

לאחר המלחמה, הזוג בנה את חייו בניו יורק, עבד יחד בעבודות ממשלתיות, והביא לעולם שלושה ילדים נוספים. אלנור השלימה תואר דוקטור בחינוך עירוני מאוניברסיטת פורדהאם כשהייתה בת 69, והמשיכו חיים מלאי אהבה והישגים.

כשנשאלו על סוד הנישואים הארוכים שלהם, ענו בפשטות: "אנחנו אוהבים אחד את השני". אחרי 83 שנות נישואים, חיים מלאי אתגרים, אלנור הוספיה: "אהבה היא כל מה שצריך - היא מחזיקה אותך, גם דרך המלחמות וגם דרך הזמן."