אחרי המתקפות ההדדיות: הבקשה המפתיעה של ממדאני מטראמפ

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדכן הלילה (בין ראשון לשני) כי ראש העיר הנבחר של ניו יורק, זוהראן ממדאני, שיגר אליו בקשה לאחרונה - לפגישה ביניהם בבית הלבן.

טראמפ הוסיף ואמר, בשיחה עם כתבים מחוץ לאחוזתו במאר-א-לאגו, כי ייעתר לבקשה משום שרצונם הוא שהכל יסתדר "לטובת ניו יורק".

יחד עם זאת, מהבית הלבן מסרו כי לפי שעה לא נקבעה פגישה בין הנשיא ובין ראש העיר, ומדובר כרגע רק בבקשה של ממדאני.

יחסיו של ממדאני, פרו פלסטיני ודמוקרט קיצוני, עם נשיא ארצות הברית הרפובליקני, ידעו מורדות, פומביות, במהלך קמפיין הבחירות הסוער.

טראמפ הביע במהלך הבחירות התנגדות חריפה לממדאני, ואף קרא ליהודים לא להצביע בעבורו. ביום הבחירות פרסם פוסט קצר ברשת החברתית שלו TRUTH ובו כתב כי מי יהודי שמצביע עבור ממדאני, "שונא יהודים" כהגדרת טראמפ, הוא אדם טיפש.

בנוסף העביר טראמפ גם איום. "אם מועמד הקומוניסטים זוהראן ממדאני ינצח, יהיה זה כמעט בלתי אפשרי שאעביר כספים פדרליים לעיר, מעבר למינימום הנדרש. כקומוניסט, לעיר הזאת אין שום סיכוי להצליח, אפילו לא לשרוד", אמר טראמפ.

הנשיא הוסיף כי "עם קומוניסט בהגה, העיר רק תלך ותידרדר, ואני לא רוצה, כנשיא, להשליך כסף טוב אחרי כסף רע. זו חובתי לנהל את המדינה, ואני משוכנע לחלוטין שכשממדאני ינצח – ניו יורק תהפוך לאסון כלכלי וחברתי מוחלט".