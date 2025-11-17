כיכר השבת
טראמפ כבר לא מפחד: זו ההוראה הדרמטית שנתן לרפובליקנים על תיקי אפשטיין

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הורה לרפובליקנים להצביע בעד תיקי אפשטיין החסויים, ואמר שאין לו מה להסתיר | קיימת עננה סביב שמו של טראמפ בתיקים החסויים, והאם יתברר ששמו מופיע ברשימות הבעייתיות (חדשות, בעולם) 

טראמפ ואפשטיין (צילום: שאטרסטוק)

נשיא ארה"ב חזר בו אמש (ראשון) והורה לרפובליקנים בקונגרס לפרסם את תיקי אפשטיין החסויים.

מדובר בהוראה דרמטית שמשנה שנים של התנגדות מצד טראמפ לפרסם את התיקים החסויים הנוגעים לעבריין המורשע.

הדמוקרטים פירשו בעבר את התנגדותו של טראמפ כהודאה בשתיקה בכך ששמו של הנשיא עלול לצוץ במסמכים הסודיים, דבר ששימש את הדמוקרטים כדי לנגח את נשיא ארה"ב ולהאשימו בהאשמות חמורות.

"רפובליקנים בבית הנבחרים צריכים להצביע בעד פרסום תיקי אפשטיין, כי אין לנו מה להסתיר", כתב טראמפ אתמול בערב. "והגיע הזמן להתקדם מהתרמית הדמוקרטית הזו שבוצעה על ידי משוגעים רדיקליים מהשמאל כדי להסיט את הדעת מההצלחה הגדולה של המפלגה הרפובליקנית, כולל הניצחון האחרון שלנו ב'השבתה' הדמוקרטית".

ה"רשימות" החסויות עשויות להכיל שמות של פוליטיקאים בכירים בארה"ב, בעולם, ואולי אף בישראל, ופרסומן עלול לפתוח 'תיבות פנדורה' שנשמרו עד כה מפרסום בחסות הצנזורה.

לאחרונה פרסמו הדמוקרטים מיילים מביכים של העבריין היהודי שמת בכלאו ב-2019, בו נראה שהוזכר שמו של הנשיא טראמפ בהקשרים בעייתיים.

