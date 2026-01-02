אחרי איומיו של טראמפ להתערב במחאות באיראן במקרה שייהרגו מפגינים נוספים, טהרן הגיבה לפני זמן קצר לאמירות.

מזכיר המועצה לביטחון לאומי של איראן אמר כי התערבות של ארה"ב עלולה לדרדר את האזור כולו: "אנו יודעים שעמדתם של היזמים המפגינים נפרדת מהגורמים הפרובוקטיביים, וטראמפ צריך לדעת שהתערבות אמריקאית בעניין פנימי זה תביא לערעור היציבות של האזור כולו ולהרס האינטרסים של אמריקה", אמר עלי לאריג'אני.

בכך רמז למעשה הבכיר האיראני לפגוע באינטרסים אמריקנים באזור, בתזכורת לתקיפות הרבות שספגה ארה"ב על כוחותיה על ידי מיליציות שונות בעיראק ובסוריה במהלך המלחמה.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר הבוקר (שישי) איום חריג כלפי המשטר בטהראן, על רקע גל המחאות המתרחב באיראן.

בהודעה שפרסם ברשת החברתית שלו Truth Social כתב טראמפ כי אם איראן תמשיך לירות במפגינים שלווים ולהרוג אותם, ארצות הברית תתערב ותבוא לעזרתם. “אנחנו דרוכים ומוכנים לפעולה”, הוסיף.

זו ההתייחסות הראשונה של טראמפ למהומות באיראן מאז פרצו לפני כחמישה ימים. לדבריו, “אם איראן תמשיך ותהרוג באלימות מפגינים שלווים, כפי שנהוג אצלה – ארצות הברית תבוא להציל אותם. אנחנו טעונים ומוכנים לצאת לדרך”.