הנשיא דונלד טראמפ הצהיר הערב כי בתוך עשרה ימים יתברר האם ניתן להגיע להסכם מול איראן, זאת במהלך אירוע חגיגי בוושינגטון להשקת מועצת השלום לעזה. טראמפ הבהיר כי "חייבים להגיע עם איראן להסכם בעל משמעות. אם לא תהיה עסקה יהיו דברים רעים", והוסיף כי "אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני". בדבריו התייחס הנשיא ליכולות הצבאיות של ארצות הברית וציין כי "מפציצי ה-B2 מדהימים, הכנף המעופפת, זה יפהפה. זה השמיד לגמרי את הפוטנציאל הגרעיני". לגבי המתיחות האזורית אמר כי "ישראל ואיראן - נראה לאן זה יילך".

בנוגע למצב ברצועת עזה, הכריז טראמפ כי המלחמה הסתיימה וציין כי "3,000 שנים אמרו שאי אפשר לעשות שלום ותראו מה קורה בעזה". הוא חשף כי המדינות החברות במועצה כבר תרמו סכום של 7 מיליארד דולר לטובת קרן לשיקום הרצועה. טראמפ התייחס להשבת רן גואילי באומרו כי "צריך לתת קרדיט לחמאס", אך הדגיש כי הארגון יידרש להתפרק מיכולותיו: "חמאס צריך לוותר על נשקו ואם זה לא יקרה תהיה תגובה קשה, אבל זו כבר לא חממה של רדיקליזם".

במקביל לכינוס, פורסם בדיווח בעיתון הגרדיאן כי הממשל האמריקני נערך להקמת בסיס צבאי ברצועת עזה שיאכלס כ-5,000 חיילים מכוח הייצוב הבין-לאומי. במישור הארגוני, המועצה צפויה לאשר תקציבים להקמת מפקדות ומשרדי שטח, כאשר כל הוצאה כספית תדרוש את אישורו הישיר של הנשיא טראמפ או של הוועד המנהל. הנשיא ציין בנאומו את חשיבות המהלך באומרו כי "אין דבר חשוב יותר משלום ואין דבר יקר יותר משלום. מלחמה עולה פי 100 מעשיית שלום".

באירוע נרשם מפגש דיפלומטי יוצא דופן כאשר שר החוץ הישראלי, גדעון סער, הוצב לצדו של ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד אל-רחמן אל-תאני. טראמפ שיבח את המנהיג הקטארי ואמר כי "ראש ממשלת קטאר אל-תאאני הוא נהדר, והוא צריך סוכנות יחסי ציבור כי מתייגים אותו כרשע, אבל הוא בן ברית מצוין. אכפת לו כל כך מהאנשים שלו ומהמזרח התיכון, עזרתם לנו מאוד". הנשיא סיכם את חזונה של המועצה בציינו כי "פתרנו 8 מלחמות, והתשיעית בדרך, עם מלחמות אתה לא יודע מה בפועל קל יותר לסיים ומה קשה".