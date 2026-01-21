חצי מיליארד דולר השקעה: ארה"ב תקים בסיס צבאי ענק בעוטף עזה

לוחמים אמריקאים מתחום ההנדסה ( צילום: סמל אריקקלן צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

תוכנית אמריקאית מעניינת נחשפה: ארצות הברית מתכננת להקים בסיס צבאי גדול באזור עוטף עזה, שיאכלס אלפי חיילים בינלאומיים שיפעלו ברצועה במסגרת שמירה על הפסקת האש. על פי גורמים ישראליים שנחשפו לתוכניות הראשוניות, תקציב הקמת הבסיס צפוי להסתכם בכחצי מיליארד דולר. את החשיפה על כך פרסם אורי בלאו באתר 'שומרים'.

המהלך מהווה שינוי דרמטי בהיקף הנוכחות הצבאית האמריקאית בישראל. עד כה, הנוכחות האמריקאית הייתה מוגבלת יחסית - לאחר חתימת הפסקת האש שלחה ארה"ב כ-200 חיילים בלבד לישראל, והם פועלים כיום ממרכז הפיקוד האמריקאי בקריית גת (CMCC). לפי אותו פרסום, הבסיס החדש המתוכנן יהיה גדול פי כמה מהמרכז הביטחוני בקרית גת, ויאפשר לאכלס כוחות בינלאומיים משמעותיים.

מטוס תובלה פורק טנק אמריקאי ( צילום: פיקוד התחבורה של צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

לפי אתר 'שומרים', התוכנית מעוררת שאלות רבות בקרב גורמים ביטחוניים וציבוריים בישראל. מצד אחד, נוכחות בינלאומית עשויה לסייע בשמירה על הפסקת האש ולהפחית את הנטל הביטחוני על צה"ל. מצד שני, הניסיון הישראלי עם אחריות ביטחונית של גורמים זרים אינו חיובי במיוחד, כפי שציין בעבר ראש הממשלה בנימין נתניהו.

יצוין כי בעבר הביע נתניהו נכונות לבחון הכנסת כוחות בינלאומיים לעזה, תוך שהוא מדגיש שהריבונות הביטחונית חייבת להישאר בידי ישראל. "ניתן לבחון חלופות ביטחוניות על ידי כניסה של כוחות בינלאומיים לעזה", אמר אז, אך הוסיף כי "הניסיון הישראלי עם אחריות ביטחונית של גורמים זרים אינו טוב".

פעילות כוחות צה"ל ברצועה ( צילום: דובר צה"ל )

המהלך האמריקאי מגיע בעת שבה ישראל מתמודדת עם אתגרים ביטחוניים מורכבים ברצועת עזה. רק לפני ימים ספורים חיסלו כוחות צה"ל שישה מחבלי חמאס שזוהו במערב רפיח, בהפרה חמורה של הסכם הפסקת האש. האירוע מדגיש את המורכבות הביטחונית בשטח ואת הצורך בפתרונות ארוכי טווח.

בקרב הציבור החרדי והדתי מתעוררות שאלות נוספות לגבי השלכות הנוכחות הבינלאומית על אופי השליטה הישראלית באזור. השר בצלאל סמוטריץ', למשל, קרא לאחרונה לפרק את המפקדה בקריית גת ולסלק משם "מדינות כמו מצרים ובריטניה שעוינות את ישראל". עמדה זו מעידה על חששות מפני התערבות בינלאומית שעלולה לפגוע בריבונות הישראלית.

נכון לעכשיו, פרטים נוספים על מיקום הבסיס המדויק, לוח הזמנים להקמתו והרכב הכוחות הבינלאומיים שיפעלו ממנו טרם פורסמו. גורמים אמריקאיים וישראליים נמנעים מלהגיב באופן רשמי לפרסומים. עוד יעודכן.