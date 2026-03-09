בייג'ינג שוברת שתיקה לנוכח ההסלמה הדרמטית במזרח התיכון. על רקע הדיווחים על תקיפות טילים וסגירת מצר הורמוז בעקבות חיסולו של המנהיג העליון של איראן, התייצב היום שר החוץ הסיני, וואנג י-י, בבירה בייג'ינג ושלח מסר תקיף לקהילה הבינלאומית: יש לעצור את הלחימה באופן מיידי לפני שהמצב יצא מכלל שליטה.

במהלך תדרוך עיתונאים בשולי המושב הרביעי של הקונגרס הלאומי העממי ה-14, השתמש וואנג י-י במילים ציוריות מהפילוסופיה הסינית העתיקה. "חוכמה סינית עתיקה מזהירה כי כלי נשק הם כלים מבשרים רעות, ואין להשתמש בהם ללא שיקול דעת", הצהיר השר. לדבריו, המזרח התיכון אפוף בלהבות במלחמה ש"לא הייתה צריכה לקרות ושאינה מועילה לאיש".

וואנג הדגיש כי ההיסטוריה הוכיחה שוב ושוב ששימוש בכוח אינו פתרון - הוא רק מעמיק את השנאה ומוליד משברים חדשים. הוא קרא לכל הצדדים לשוב לשולחן המשא ומתן ולפתור את המחלוקות באמצעות דיאלוג שוויוני.

התגובה הסינית התחלקה בין הדרג המדיני הבכיר בבייג'ינג לבין השליחים בשטח:

שר החוץ, וואנג י-י: הדגיש את הצורך בכיבוד הריבונות והשלמות הטריטוריאלית של כל מדינות האזור, כולל איראן. הוא הצהיר כי "החזקים אינם תמיד צודקים, והעולם לא חייב לחזור לחוק הג'ונגל". בנוסף, הוא הבהיר כי סין מתנגדת להתערבות חיצונית וניסיונות לעורר "מהפכות צבע" באזור.

השליח המיוחד למזרח התיכון, ג'אי ג'ון: פעל במישור הדיפלומטי הישיר ונפגש ביום ראשון עם שר החוץ הסעודי. ג'אי קרא להפסקה מיידית של הפעולות הצבאיות והדגיש כי יש לגנות תקיפות נגד אזרחים או מטרות לא-צבאיות.

סין הציעה את עזרתה ביישום "יוזמת הביטחון הגלובלית" במטרה להחזיר את היציבות לאזור. וואנג יי ציין כי סין, כשותפה אסטרטגית של מדינות המזרח התיכון, מוכנה לפעול להשבת הסדר והשלווה לעמי האזור.

לדבריו, על המדינות הגדולות לפעול ברוח של צדק ויושרה ולתרום "אנרגיה חיובית" לשלום ולפיתוח, במקום להוסיף שמן למדורה.

בעוד מחירי הנפט מזנקים מעל ל-100 דולר והחששות מפני מלחמה כוללת גוברים, המסר מבייג'ינג ברור: הכוח אינו מקנה צדק, והדרך היחידה למנוע את התפשטות הסכסוך היא עצירה מוחלטת של האש וחזרה לעקרונות המשפט הבינלאומי.