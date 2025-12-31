לא רק איראן ועזה: טראמפ נתן אור ירוק לישראל בנושא חשוב נוסף

סוגיית לבנון וחיזבאללה עלתה בפגישת ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במאר־א־לאגו שבפלורידה, אך לא הייתה במוקד הדיון.

עם זאת, מהמידע שדלף לאחר הפגישה עולה כי העמדות בירושלים ובוושינגטון בנושא זהות כמעט לחלוטין. גורם המעורה בפרטים אמר לחדשות i24news כי טראמפ הבהיר שאם חיזבאללה לא יפורז מנשקו, הוא לא ימנע מישראל לפעול מבחינה צבאית.

עוד לפני הפגישה אמר טראמפ לעיתונאים כי חיזבאללה “מתנהג בצורה רעה”, וציין כי ממשלת לבנון נמצאת בעמדת נחיתות מול הארגון. העמימות בדבריו עוררה דריכות בלבנון, ובעיתון אל־אח’באר המזוהה עם חיזבאללה נכתב כי קשה לצפות את השלכות הפגישה, אך ניתן להעריך שצפויים שינויים והתפתחויות בתחילת השנה הקרובה.

במקביל, נמשכות בשבועות האחרונים פגישות ועדת הפיקוח על הסכם הפסקת האש, בהשתתפות נציגים מישראל, לבנון, ארצות הברית, האו״ם וצרפת, ולראשונה גם נציגים אזרחיים משני הצדדים.

הדיונים עוסקים לא רק בפיקוח הביטחוני אלא גם בניסיונות לקדם יוזמות כלכליות בין המדינות, כחלק מהמאמץ להבטיח את פירוק חיזבאללה מנשקו ולחזק את היציבות לאורך הגבול. פגישה נוספת צפויה להתקיים בשבוע הבא, והיא תתמקד בהמשך הפסקת האש ובפרויקטים הכלכליים.