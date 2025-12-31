כיכר השבת
"מתנהג בצורה רעה"

לא רק איראן ועזה: טראמפ נתן אור ירוק לישראל בנושא חשוב נוסף

בפגישת ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בפלורידה הנשיא הבהיר שאם חיזבאללה לא יפורז מנשקו, הוא לא ימנע מישראל לפעול מבחינה צבאית | עוד לפני הפגישה אמר טראמפ לעיתונאים כי חיזבאללה “מתנהג בצורה רעה”, וציין כי ממשלת לבנון נמצאת בעמדת נחיתות מול הארגון (בעולם)

נתניהו וטראמפ בפגישה (צילום: עמוס בן גרשום\לע"מ)

סוגיית לבנון וחיזבאללה עלתה בפגישת ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארצות הברית במאר־א־לאגו שבפלורידה, אך לא הייתה במוקד הדיון.

עם זאת, מהמידע שדלף לאחר הפגישה עולה כי העמדות בירושלים ובוושינגטון בנושא זהות כמעט לחלוטין. גורם המעורה בפרטים אמר לחדשות i24news כי טראמפ הבהיר שאם לא יפורז מנשקו, הוא לא ימנע מישראל לפעול מבחינה צבאית.

עוד לפני הפגישה אמר טראמפ לעיתונאים כי חיזבאללה “מתנהג בצורה רעה”, וציין כי ממשלת נמצאת בעמדת נחיתות מול הארגון. העמימות בדבריו עוררה דריכות בלבנון, ובעיתון אל־אח’באר המזוהה עם חיזבאללה נכתב כי קשה לצפות את השלכות הפגישה, אך ניתן להעריך שצפויים שינויים והתפתחויות בתחילת השנה הקרובה.

במקביל, נמשכות בשבועות האחרונים פגישות ועדת הפיקוח על הסכם הפסקת האש, בהשתתפות נציגים מישראל, לבנון, ארצות הברית, האו״ם וצרפת, ולראשונה גם נציגים אזרחיים משני הצדדים.

הדיונים עוסקים לא רק בפיקוח הביטחוני אלא גם בניסיונות לקדם יוזמות כלכליות בין המדינות, כחלק מהמאמץ להבטיח את פירוק חיזבאללה מנשקו ולחזק את היציבות לאורך הגבול. פגישה נוספת צפויה להתקיים בשבוע הבא, והיא תתמקד בהמשך הפסקת האש ובפרויקטים הכלכליים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר