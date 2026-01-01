אימה בלונה פארק של דיסני: סלע עצום דהר לעבר הקהל

תקרית חריגה התרחשה במהלך מופע הפעלולים “אינדיאנה ג’ונס” בפארק הוליווד סטודיוס של דיסני וורלד באורלנדו, כאשר אביזר במה בדמות סלע ענק סטה ממסלולו ודהר לעבר הקהל.

הרגעים הדרמטיים תועדו בווידאו על ידי אחד הצופים בקהל, והופצו במהירות ברשתות החברתיות.

בסרטון נראה הסלע הענק מתגלגל אל הבמה כחלק מסצנה במופע, נע על גבי מסלול מוגבה, פוגע בקיר מן הצד ואז קופץ בפתאומיות מהפלטפורמה. בשלב זה החל האביזר להתדרדר לעבר אזור הקהל, ואחד מאנשי הצוות רץ לעברו בניסיון לבלום את התקדמותו.

בזכות הצעד האמיץ הסלע ניתז חזרה לכיוון הבמה והתרחק מהקהל, שם הצליחו אנשי הצוות להשתלט עליו ולאבטח את האביזר, מבלי שדווח על פגיעה בצופים.

העובד נפגע מעוצמת הפגיעה והוטח לקרקע, בעוד עובדים נוספים מיהרו להגיע למקום ולסייע לו. בסופו של דבר הוא יצא מהאירוע ללא פגיעה משמעותית.