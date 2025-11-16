לפני כשבוע וחצי דווח כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הזמין לפגישה בבית הלבן את כל 20 שורדי השבי החיים ששוחררו במסגרת עסקת החטופים. בתחילה, על פי הדיווחים, טראמפ רצה לשלוח מטוס של חיל האוויר האמריקני כדי שיביאו את החטופים מישראל.

עם השתנות התוכניות והעברת האחריות על הנסיעה לידי מנהלת החטופים, הוחלט כי 20 השבים יוטסו בטיסת ארקיע לניו יורק. הם נדרשו לצמצם מלווים (לחלק מהמלווים אין עדיין מקום מובטח) ומשם ייסעו ברכבים לוושינגטון.

לפי התוכנית, שורדי השבי צפויים לנחות בניו יורק ביום רביעי, כשהמשלחת, כולל מלווים, מונה כ-70 בני אדם. משם הם צפויים לנסוע במיניבוסים לוושינגטון - נסיעה של בין ארבע לחמש שעות - ולקיים שיחות בקונגרס האמריקני.

בחמישי, בשעה 14:00 (21:00 שעון ישראל), הם ייפגשו עם הנשיא טראמפ בבית הלבן, כשגם ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף, שהובילו את המגעים לעסקה, צפויים לנכוח במקום. בשישי ייסעו שורדי השבי לניו יורק, ובמוצאי שבת יטוסו חזרה ארצה.

על פי הדיווח של ירון אברהם בחדשות 12, סערה של ממש בשעות האחרונות בקבוצה הפנימית של משפחות החטופים ששבו לאחרונה מהשבי.

הכעס מופנה כלפי מנהלת החטופים במשרד ראש הממשלה שלקחה את הנסיעה תחת אחריותה, וזאת למרות שבתחילה - הביקור בארה"ב תואם על ידי אנשיו של ויטקוף מול מטה משפחות החטופים.

על פי חלק מהמשפחות, התחושה היא ש"הגורמים האמונים בישראל שוב מתערבים ורוצים להשגיח על מה שאנחנו אומרים ואיך שאנחנו מתנהלים. אנחנו רוצים להגיד את אשר על ליבנו בלי בייביסיטר צמוד ומקווים שזה לא יהרוס את החגיגה ואת סגירת המעגל מול הממשל האמריקני. זו לא אמורה להיות נסיעה ממשלתית אלא נסיעה פרטית שלנו כקבוצה".

על פי דיווח ב-ynet, בני המשפחות חוששים מפגיעה בבריאות השבים בזמן הנסיעה, ולתחושתיהם, לא נעשו בדיקות מקיפות בנושא ולא נבדק אם תנאי הנסיעה הולמים את מצב קרוביהם אחרי התקופה הממושכת בשבי חמאס ברצועת עזה.

לדבריהם, אחרי יותר משנתיים בשבי, רבים מהשורדים מתקשים לשבת שעות רבות במטוס או לנסוע זמן רב באוטובוס, וכן לשהות בסביבה הומת אדם. בקרב המשפחות אומרים כי ההתנהלות היא מעבר לחוסר רגישות - ואף גובלת בסיכון למצבם.

ממינהלת החטופים, השבים והנעדרים במשרד ראש הממשלה נמסר בתגובה: "כפי שהיה במשלחות בעבר, המנהלת מטיסה את השבים ובני המשפחות בטיסות מסחריות סדירות. בשל חשיבות הנושא - נעשו מאמצים רבים להוציא את הטיסה לפועל בלוח זמנים צפוף.

"היה ניסיון להוציא טיסה ייעודית, אך בשל הלו"ז הקצר ומגבלות נתיבי האוויר - הדבר לא התאפשר, ולכן ארקיע מעמידה לטובת השבים מחלקת פרימיום בהפרדה מירבית מיתר הנוסעים, שהייה בטרקלין נפרד לפני הטיסה, הליכי בידוק מהירים ועוד. יש לציין כי אנו מתחשבים בצורה מקסימלית בדרישות הרפואיות ובצרכיהם של השבים והמשפחות, והמשלחת יוצאת בליווי צוות רפואי צמוד. מטוס 'כנף ציון' משמש אך ורק את ראשי המדינה".