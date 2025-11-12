הביקור בוושינגטון של נשיא סוריה, אחמד א-שרע (אל-ג’ולאני), סיפק לתקשורת הרבה רגעים משעשעים, אך דווקא רגע חילופי המתנות סיפק את אולי את המשעשע מכולם.

במקום מחווה דיפלומטית סמלית, בחר טראמפ להעניק לאורחו את הבושם החדש מקולקציית היוקרה האישית שלו "Victory 45-47", הנמכר במחיר 249 דולר לבקבוק.

על פי הצהרה שתחת לבושם נאמר: הניחוח מסמל "ניצחון, כוח והצלחה לגברים ולנשים כאחד", הבקבוק מוזהב וכולל פסלון מיניאטורי בדמותו של טראמפ עצמו.

אך ההפתעה האמיתית הגיעה כשנשיא ארה"ב העניק לא-שרע גם את הגרסה הנשית של הבושם, באומרו בחיוך כי "ניצחון מריח טוב בשני צדדים". הצעד החריג עורר גלים ברשתות החברתיות, שם גולשים תיארו את המעמד כ"שילוב בין דיפלומטיה לשיווק מסחרי".

בהמשך השיחה נשמע טראמפ אומר לנשיא סוריה – שיקח בושם אחד לאשתו...כמה נשים יש לך? ונשיא סוריה ענה אחת. טראמפ חייך ואמר: אני באמת כבר לא יודע.