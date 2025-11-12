כיכר השבת
מתנות קטנות

"קח גם את הגרסה הנשית": תקרית הבושם המשעשעת של טראמפ ונשיא סוריה | צפו

בפגישה של נשיא סוריה עם הנשיא דונלד טראמפ, הפתיע הנשיא כשהעניק למקבילו את הבושם הגברי החדש מקולקציית "Victory" - ושאל אותו בנימוס "כמה נשים יש לך?" (חדשות בעולם) 

טראמפ והבושם (צילום: רשתות חברתיות (תרגום ד"ש))

הביקור בוושינגטון של נשיא סוריה, אחמד א-שרע (אל-ג’ולאני), סיפק לתקשורת הרבה רגעים משעשעים, אך דווקא רגע חילופי המתנות סיפק את אולי את המשעשע מכולם.

במקום מחווה דיפלומטית סמלית, בחר להעניק לאורחו את הבושם החדש מקולקציית היוקרה האישית שלו "Victory 45-47", הנמכר במחיר 249 דולר לבקבוק.

על פי הצהרה שתחת לבושם נאמר: הניחוח מסמל "ניצחון, כוח והצלחה לגברים ולנשים כאחד", הבקבוק מוזהב וכולל פסלון מיניאטורי בדמותו של טראמפ עצמו.

אך ההפתעה האמיתית הגיעה כשנשיא ארה"ב העניק לא-שרע גם את הגרסה הנשית של הבושם, באומרו בחיוך כי "ניצחון מריח טוב בשני צדדים". הצעד החריג עורר גלים ברשתות החברתיות, שם גולשים תיארו את המעמד כ"שילוב בין דיפלומטיה לשיווק מסחרי".

בהמשך השיחה נשמע טראמפ אומר לנשיא סוריה – שיקח בושם אחד לאשתו...כמה נשים יש לך? ונשיא סוריה ענה אחת. טראמפ חייך ואמר: אני באמת כבר לא יודע.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר