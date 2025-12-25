כיכר השבת
החוקרים נדהמו: המאפיונר המבוקש במשך שנים אותר בתוך חור בקיר | צפו

חוקרים איטלקיים איתרו את צ’ירו אנדולפי, בכיר מבוקש במאפיה 'קאמורה' - כשהוא מסתתר בתוך חור בקיר | אנדולפי היה מבוקש מאז שנת 2022, בגין עבירות של השתייכות לארגון פשיעה, סחיטה בנסיבות מחמירות ועבירות שחיתות | הנמלט נכלל ברשימת מאה המבוקשים המסוכנים ביותר של משרד הפנים האיטלקי (בעולם)

החור בקיר בו אותר המאפיונר (צילום: רשתות איטלקיות)

בלשי יחידת החקירות בנאפולי, איטליה, איתרו את צ’ירו אנדולפי, בכיר מבוקש במאפיה המפורסמת 'קאמורה' - כשהוא מסתתר בתוך חור בקיר.

אנדולפי היה מבוקש מאז שנת 2022, אז נגזר עליו עונש מאסר של שמונה שנים, שלושה חודשים ועשרה ימים, בגין עבירות של השתייכות לארגון פשיעה, סחיטה בנסיבות מחמירות ועבירות שחיתות.

מעצרו של הנמלט, שנכלל ברשימת מאה המבוקשים המסוכנים ביותר של משרד הפנים האיטלקי, בוצע בשכונת בארה שבנאפולי. המעצר הגיע בתום חקירה מורכבת ומעמיקה שכללה אמצעים טכנולוגיים ופעולות מודיעיניות, תחת תיאום של התביעה המחוזית למאבק במאפיות בנאפולי.

אנדולפי אותר על ידי החוקרים כשהוא מסתתר במחבוא מתוחכם שנבנה בתוך קיר לבנים בדירה שנבדקה, מאחורי רדיאטור. על פי החוקרים, המחבוא אפשר לו לחמוק מרשויות האכיפה במשך תקופה ממושכת.

