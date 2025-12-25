קים ג'ונג און במהלך הביקור ( צילום: הטלוויזיה הממלכתית של צפון קוריאה )

צפון קוריאה הציגה התקדמות משמעותית בבניית צוללת מונעת באנרגיה גרעינית, כחלק מתוכנית רחבה של המדינה לפיתוח אמצעי לחימה מתקדמים.

סוכנות הידיעות הממלכתית KCNA פרסמה תיעוד מביקורו של קים ג’ונג און, מלווה בבתו ובבכירים נוספים, במספנה שבה נבנית הצוללת. בתמונות נראית שלדת כלי השיט כשהיא כמעט שלמה, צבועה בצבע מגן נגד חלודה. מדובר בצוללת מסדרת 8,700 טון, אותה מגדירה פיונגיאנג כצוללת אסטרטגית לשיגור טילים מונחים, שאמורה לשאת גם חימוש גרעיני.

במהלך הביקור, קים תקף בחריפות את כוונת דרום קוריאה לרכוש צוללת גרעינית משלה בסיוע אמריקני, והגדיר זאת כמעשה התקפי הפוגע בביטחון ובריבונות הימית של הצפון. לדבריו, המהלך הדרום־קוריאני רק מחזק את הצורך בהאצת חימושו הגרעיני של הצי הצפון־קוריאני, והשלמת הצוללת תהווה שינוי היסטורי ביכולת ההרתעה הגרעינית של המדינה.

הצוללת הגרעינית היא אחד היעדים המרכזיים שהציב קים כבר ב־2021. היעד הוצב כחלק מתוכנית רחבה לפיתוח אמצעי לחימה מתקדמים, לצד טילים בליסטיים מתקדמים, נשק היפרסוני ולווייני ריגול. בשנים האחרונות קוריאה הצפונית ביצעה שורת ניסויים והציגה גם משחתת חדשה, כחלק ממאמץ להרחיב את טווח הפעולה והיכולת ההתקפית של כוחותיו הגרעיניים.

בקהיליית המודיעין והמחקר מעריכים כי השגת יכולת שיגור טילים מצוללת גרעינית תציב אתגר ביטחוני משמעותי לשכנותיה של צפון קוריאה, בשל הקושי לאתר שיגורים כאלה מראש. עם זאת, קיימים ספקות באשר ליכולתה של המדינה, הנתונה לסנקציות כבדות, לפתח לבדה טכנולוגיה מורכבת זו.

חלק מההערכות קושרות את ההתקדמות לשיתוף פעולה הדוק עם רוסיה על רקע המלחמה באוקראינה, אם כי מומחים סבורים שהכור עצמו פותח בצפון קוריאה, ייתכן בסיוע טכנולוגי מוגבל מחוץ למדינה.

במקביל לפיתוח הצוללת, קים פיקח על ניסוי של טילי נ"מ חדשים שנורו לים. דובר צבא דרום קוריאה אישר כי זוהו שיגורים מהחוף המזרחי של הצפון. בינתיים, המתיחות בחצי האי הקוריאני ממשיכה לעלות, על רקע האצת תוכנית הגרעין והטילים של פיונגיאנג, והקיפאון במגעים המדיניים מאז כישלון השיחות עם ארצות הברית בשנת 2019.