סדקים בזהב: המחדל שגרם למדליות האולימפיות להתפרק בשידור חי 

שוק באולימפיאדת מילאנו-קורטינה 2026: רגע הניצחון המרגש הפך לסיוט כאשר מדליות אולימפיות החלו להתפרק ולהישבר בידי הספורטאים, דקות ספורות לאחר שהוענקו על הפודיום. המארגנים נאלצו לפתוח בחקירה דחופה לאחר שרצף אירועים מביכים נחשף לעיני המצלמות.

אחד הרגעים הדרמטיים ביותר תועד בשידור חי, כאשר אחד הזוכים רקד משמחה עם חבריו. לפתע, מדליית הארד שלו החליקה, פגעה ברצפה והתנפצה. בעוד חבריו לקבוצה מביטים בתדהמה, הזוכה ניסה לשווא לחבר את חלקי המדליה, רק כדי לגלות שגם התופסן המחבר את המדליה לסרט נשבר לחלוטין.

המדליות היוקרתיות, שמשקלן כ-506 גרם, עוצבו בקונספט ייחודי של "שני חציים" המייצגים את הערים מילאנו וקורטינה, ויוצרו על ידי המטבעה הממשלתית האיטלקית תוך שימוש בחומרים ממוחזרים. מנהל התפעול הראשי של המשחקים, הודה במסיבת עיתונאים כי המארגנים "מודעים לחלוטין למצב" ובוחנים מה בדיוק השתבש בתהליך הייצור.

בעוד שהספורטאים תוהים אם קיימת "תוכנית ב'" למדליות שבורות, נראה כי צל כבד מעיב על איכות הפרסים האולימפיים בשנים האחרונות. כזכור, גם במשחקי פריז 2024 עלו תלונות על מדליות שהחלידו או איבדו את צבען, אך התפרקות פיזית של המדליה לרסיסים נחשבת לעליית מדרגה במבוכה הבינלאומית. המארגנים הבטיחו "תשומת לב מרבית" כדי להבטיח שהמשך המשחקים יעבור ללא תקלות נוספות.