חוקרים מאוניברסיטת מישיגן פיתחו שיטה חדשנית להפוך פסולת בקבוקי פלסטיק למרכיבי אנרגיה עתירי ביצועים, בתהליך שפותח אופקים חדשים למיחזור, מסייע להקטנת פסולת ומוזיל את ייצור רכיבי האגירה | טכנולוגיה זו צפויה לשנות את מגמות ניהול הפסולת והתעשייה הפתרונות האנרגטיים בעשור הקרוב (בעולם)
רבים הם שנתקלים בבתי עסק - שמסרבים לקחת את הבקבוקים למחזור ולשלם את דמי הפיקדון, למרות החוק הברור שמחייב אותם לעשות זאת | הגאון רבי יצחק זילברשטיין נשאל האם מותר להלשין על בעל עסק שמסרב לקבל את הבקבוקים? • הפסק המלא (בארץ)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו עם מתכון קליל וטעים, שתשמחו להגיש בראש השנה, בסעודה שלפני ואחרי יום כיפור או אפילו לאורחים בסוכה: סלמון טרי שמצוות לשילוב המנצח - פטריות וטריאקי, כשכל הטוב הזה מונח על מצע של אורז שסופג טעמים בצורה מופלאה. מנה שתתחסל תוך דקה על ידי גדולים וקטנים כאחד. אבל רגע, הכנתם? נהניתם? שימו לב! השנה החדשה שבפתח מביאה בכנפיה ריח של התחלות חדשות ואיתן החלטות חדשות. וההחלטה הטובה ביותר לפצוח בה היא המיחזור, אז את כל האריזות שהשתמשתם בהן להכנת הארוחה ניתן פשוט לזרוק לפח הכתום - פעולה פשוטה מצידכם שיכולה להפוך את העולם למקום נקי ובריא יותר למען הדורות הבאים. נסו את זה בבית (מתכונים, אוכל, כיכר TV, שיווקי)
"הגישה התורנית וההלכתית מחייבת מניעת נזקים למרחב הציבורי ושימוש אחראי במשאבי הטבע". דברים אלה אמר רב ואב"ד בני ברק הרב חיים יצחק אייזיק לנדא בפגישה עם רני איידלר, מנכ"ל תמיר- תאגיד מיחזור האריזות (סביבה)
זה לא מסובך, זה לא קשה וזה ממש הכרחי, הכירו את משפחת ארמייב, משפחה חרדית מבית שמש שמראה לנו, איך שומרים על הסביבה וממחזרים אריזות • איך הכל התחיל ואיך כל המשפחה מעורבת • וגם, טיפ של אימא מסורה לשאר האימהות (חרדים)
הקמפיין לפיו החרדים מתנגדים להרחבת חוק הפיקדון הוא שקרי, שיוביל לפגיעה חמורה נוספת בתדמית הציבור החרדי בישראל, העובדות בשטח מוכיחות כי הציבור משתתף באופן פעיל באיסוף מכלי משקה לטובת גמ"חים, ישיבות ובתי ספר (חרדים)
בסרטון שפרסמה החברה ברשת, ניתן לראות חלק מהמוצרים הממוחזרים בהם היא עושה שימוש בכדי לייצר רהיטים חדשים: סמארטפונים משומשים, פחיות, בדלי סיגריות ושאריות אלומיניום. הליין הראשון של הרהיטים החדשים-ממוחזרים - ממש בקרוב (עיצוב וסטייל)
סיפוק רב בתאגיד המיחזור אל"ה עם סיום עיבוד נתוני מיחזור הבקבוקים לרבעון השני של שנת 2016. מכירות הבקבוקים המשפחתיים הסתכמו בתום המחצית הראשונה של 2016 בכ-357 מיליון בקבוקים משפחתיים, שמתוכם נאספו ומוחזרו 56% מבקבוקי המשקה המשפחתיים (צרכנות, שיווקי)
לאחרונה הציג בית הספר לחינוך מיוחד של עמותת 'עלה' בבית יהלום, בעיר בני ברק, תערוכה של גינה ממוחזרת, שכולה עשויה מבקבוקי פלסטיק, מעשי ידיהם של ילדי בית הספר. מדובר בתערוכה עליה עמלו הצוות החינוכי וילדי בית הספר במהלך שנת הלימודים כחלק מפעילותו של בית הספר ותרומתו לנושא המיחזור (איכות הסביבה, שיווקי)
חמש עשרה משפחות כבר זכו בפרסים מתנת תאגיד המיחזור אל"ה, במסגרת פעילות הקיץ הייחודית 'ממחזרים וזוכים' שמתקיימת זו השנה השנייה ברציפות בקרב ילדי המגזר החרדי, כשמכל עיר זכתה משפחה אחת באופניים והשאר ב'כרטיספר' לקניית ספרים (צרכנות, שיווקי)