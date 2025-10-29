חומר עמיד ביותר. טפלון ( צילום: Shutterstock )

מחקר החדשני, שנערך באוניברסיטת בירמינגהם ובאוניברסיטת ניוקאסל, מציע פתרון ירוק לאחת הבעיות הסביבתיות המורכבות ביותר: מחזור טפלון (PTFE), הפלסטיק החזק והעמיד הידוע בעיקר מהציפוי המחבתות והאביזרים התעשייתיים. עד היום הושלכו מאות אלפי טון של טפלון למטמנות אשפה, ובשריפתו משתחררים "כימיקלים נצחיים" המזיקים לסביבה ולבריאות, ללא פתרון יעיל למחזור או פירוק.