מחקר החדשני, שנערך באוניברסיטת בירמינגהם ובאוניברסיטת ניוקאסל, מציע פתרון ירוק לאחת הבעיות הסביבתיות המורכבות ביותר: מחזור טפלון (PTFE), הפלסטיק החזק והעמיד הידוע בעיקר מהציפוי המחבתות והאביזרים התעשייתיים. עד היום הושלכו מאות אלפי טון של טפלון למטמנות אשפה, ובשריפתו משתחררים "כימיקלים נצחיים" המזיקים לסביבה ולבריאות, ללא פתרון יעיל למחזור או פירוק.
במסגרת המחקר, השתמשו המדענים במנגנון בליעה מתכתי - מילוי מיכל פלדה בחתיכות טפלון ונתרן, והפעלת טחינה מכנית (Ball mill) ללא חימום. האנרגיה המכנית שוברת את הקשרים החזקים בין הפחמן והפלואור בטפלון, ומובילה לתגובה כימית בטמפרטורת החדר. התוצאה: יצירת נתרן פלואורי - חומר שאינו מסוכן, המשמש להוספת פלואור למי שתייה ולמשחת שיניים, וניתן לשימוש ישיר ללא צורך בהפרדה נוספת של תוצרי לוואי.
ד״ר רולי ארמסטרונג מהצוות מסביר: "היכולת שלנו להפיק פלואור מפסולת ולהפוך אותה למשאב שימושי פותחת פתח לכלכלה מעגלית בתחום הפלואור" - שכן פלואורינציה הוא מרכיב מפתח בתרופות חדשות וחומרים מתקדמים, וניתן להפיקו בשיטה מקיימת מהפסולת במקום מתהליכים מזהמים ויקרים.
פריצת הדרך במכנוכימיה, המבוססות על הפעלת תגובות באמצעות תנועה ושחיקה, עשויות להוביל למהפכה בתחום מחזור הפלסטיק והפחתת זיהום הפלואור בעולם - ולשמש מודל לחיקוי עבור מחזור פלסטיקים נוספים בעתיד.
