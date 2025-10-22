כסף שנזרק סתם: ועדת הכלכלה של הכנסת דנה אמש (שלישי) בנוגע לצמצום זריקת המזון. מהישיבה שהתקיימה, עולה כי היקף אבדן המזון בישראל לשנת 2023 עומד על 2.6 מיליון טון בשווי 24.3 מיליארד שקל, מתוכו ניתן להציל יותר מ-1.2 מיליון טון מזון בשווי של כ-8.6 מיליארד שקל.

הדבר אף משפיע על יוקר המחייה ומהווה תוספת הוצאה של כ-10,200 שקל למשק בית בשנה. המשרד להגנת הסביבה הציג תכנית לאומית לצמצום בזבוז המזון, בעלות של כ-220 מיליון שקלים שתביא לצמצום 25% מהבזבוז עד 2050.

נציגת המשרד להגנת הסביבה, רותם שמאי, הציגה את התכנית להצלת המזון ואמרה כי היא חלק מהתכנית הלאומית לביטחון המזון של משרד החקלאות, שהיעד שלה הוא להפחית 25% מהבזבוז עד 2050, כאשר 10% מההפחתה נשענת על הצלת מזון. היא הוסיפה כי התקציב הדרוש הוא כ-220 מיליון שקלים ל-5 שנים.

נציגת משרד החקלאות, יעל קחל, הוסיפה כי כרגע עדיין אין תקציב לתכנית והמשרד עובד על החלטת ממשלה שאמורה לאשר את התכנית הכוללת לביטחון מזון, כשהכוונה היא לסיים את העבודה עד סוף השנה.

בדרך לפוליטיקה? המועמד המפתיע שיצטרף למפלגתו החדשה של בנט יוני גבאי | 21.10.25

נציג אגף התקציבים באוצר, אוראל פיין, אמר כי זה לא נכון לשזור את סוגיית הצלת המזון בתכנית ביטחון המזון של משרד החקלאות. היא כינה את התכונית של משרד החקלאות "גרנדיוזית ושנויה במחלוקת", ואמר כי התקציבים שננקבו בה "דמיוניים והזויים. כשמבקשים מהאוצר לתקצב 2.5 מיליארד שקל מכספי ציבור חשוב לבדוק עבור מה הכסף ואיך הגיעו לסכום הזה. שאלנו את זה ולא קיבלנו תשובה".

מ"מ יו"ר הוועדה ח"כ מרגי סיכם את הדיון ואמר כי אנו רושמים בפנינו את הודעת נציגת משרד החקלאות על הכוונה לקדם את החלטת הממשלה בנושא התכנית הלאומית לביטחון מזון, בתוכה התכנית לצמצום אבדן מזון, עד סוף השנה. הוא הוסיף כי הוועדה סבורה שצריך להקדים את היעדים ולעדכנם, ולכן מבקשת חשיבה מחודשת, וקוראת למשרד להגנת הסביבה לקדם קמפיין שיסביר לציבור את התועלות שבצמצום בזבוז המזון. הוועדה אף קראה למשרד הרווחה ליישם את ההחלטה להגדיל את תקציב התמיכה בארגוני הגג.