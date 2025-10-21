כיכר השבת
מהאולפן לכנסת

בדרך לפוליטיקה? המועמד המפתיע שיצטרף למפלגתו החדשה של בנט

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מתחמם כבר זמן רב על הקווים לקראת הבחירות הבאות | אחד השמות המפתיעים שייתכן שיצטרף לרשימה של נפתלי בנט הוא יועץ התקשורת ברק סרי | השניים, כך טוענים גורמים במערכת הפוליטית, שוחחו בחודשים האחרונים (פוליטי)

ברק סרי (צילום: אגדות צילום)

ברקע הרחש בחש וההיערכויות של הגורמים הפוליטיים השונים, הערב (שלישי) דווח כי אחת האפשרויות שעלתה על הפרק היא הצטרפות של ברק סרי לרשימה של .

השניים, כך טוענים גורמים במערכת הפוליטית, שוחחו בחודשים האחרונים. כך על פי דיווח של יהודהשלזינגר בוואלה.

סרי שימש בעבר כיועץ תקשורת של אהוד ברק, אבי דיכטר, אריה דרעי ועוד. בשנה האחרונה הוא עבר ממאחורי הקלעים אל הפרונט התקשורתי עם הופעות תקשורתיות בערוץ 12 וכתיבת טורים גם באתר זה - ומרבה לתקוף את ראש הממשלה נתניהו ואת שרי הממשלה.

בדיווח נכתבה תגובתו של סרי כי "יש שתי פניות פוליטיות חזקות על השולחן, טרם קיבלתי שום החלטה. אני במקום מצויין כעת. כשיגיעו הבחירות נחליט. אני מופיע בערוץ 12 בבוקר ובערב, 4 פעמים בשבוע בתוכניות ברדיו 103, טורים בוואלה, מדבר, כותב ומשפיע". בסביבתו של נפתלי בנט בחרו שלא להגיב.

