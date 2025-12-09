על רקע הדיונים על חוק הגיוס, חבר הקונגרס הרפובלקני מייקל לולר שלח מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו בו הוא דרש להימנע מהטלת סנקציות על תלמידי ישיבה.

לולר ביקש באופן ספציפי שלא להגביל יציאה מהארץ של חרדים בעלי אזרחות אמריקאית וישראלית, שיהיו נתונים תחת הגבלות במקרה שלא התייצבו לצווי הגיוס שנשלחו אליהם.

"ראש הממשלה נתניהו הנכבד, אני כותב אליך בכבוד רב ובהערכה עמוקה למנהיגותך המכובדת ולמחויבותך הבלתי מתפשרת למדינת ישראל, לעם היהודי, ולחיבור המתמשך בין ארצות-הברית לישראל", נאמר בראשית המכתב.

לדבריו, "מתוך כבוד זה אני מבקש להביא לידיעתך סוגיה מדאיגה הנוגעת לאזרחים אמריקנים שמחזיקים גם באזרחות ישראלית. כפי שאתה יודע, היועצת המשפטית לממשלה הורתה על הטלת סנקציות נגד תלמידי ישיבה שאינם משרתים בצבא. צעדים אלה כוללים מגבלות יציאה מן הארץ, המונעות מבעלי אזרחות כפולה לצאת מישראל".

"אנו פונים אליך בכבוד רב, בבקשה להבטיח כי האזרחים האמריקנים הללו יורשו לצאת מישראל בחופשיות, וכי תישמר להם היכולת לבקר ולשוב לארצות-הברית כרצונם", הוסיף לולר. לדבריו, "אף שאני סמוך ובטוח שהנושא ייפתר בסופו של דבר בטווח הארוך, זה חיוני שיינקטו צעדים מיידים להסרת מגבלות התנועה הללו. אזרחי ארצות-הברית, כמו כל האזרחים, זכאים להגנה המלאה שמעניקה אזרחותם".

לסיום כתב חבר הקונגרס: "אני מודה לך על תשומת ליבך לנושא דחוף זה, ועל מחויבותך המתמשכת לעקרונות הצדק וההגינות המחזקים את ישראל ואת יחסיה החיוניים עם בעלות בריתה בעולם".

המכתב נשלח בהשתדלות של ח"כ מאיר פרוש מיהדות התורה, שעומד בקשר עם קהילות חסידיות בארצות-הברית ומגייס אותן למאבק החרדי בארץ נגד הגיוס. "מכתבו של חבר הקונגרס לולר מציג את חומרת האבסורד בסנקציות של מערכת המשפט נגד לומדי התורה", אמר פרוש בריאיון ל"ידיעות אחרונות".

לדבריו, "זהו צעד נוסף במכלול הצעדים שאנחנו עושים במטרה להתמודד עם המצב החמור בו עשרות אלפי לומדי תורה בארץ ישראל נרדפים על ידי הרשויות. ככל שהמשפטנים לא יחדלו מהפגיעה בלימוד התורה, אנחנו לא נחדל ואף נחריף את הצעדים שלנו בכדי להגן על עולם התורה".