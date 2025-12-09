כיכר השבת
עימות בוועדת החוקה

ח"כ סעדה הזהיר את גיל לימון: "אתה תגיע לאותו מקום של הפצ״רית" | צפו

ח"כ משה סעדה הזהיר את המשנה ליועמ"שית במהלך הדיון בוועדת החוקה: "ישבו פה במקום שלך עם אותו חיוך, סגן הפצ"ר, הפצ"רית, ואתה יודע איפה הם היום, ואתה תגיע, לאותו מקום, אם תמשיך" | לימון הגיב: "אי אפשר לאיים עלי" | צפו (פוליטי)

העימות בוועדת החוקה (צילום: דוברות הכנסת)

ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת התכנסה הבוקר (שלישי) לדיון בנושא הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, בהשתתפות המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גיל לימון.

במהלך הדיון, ח"כ משה סעדה מ'הליכוד', פנה לגיל לימון והזהיר אותו: "גיל, תסתכל עליי. ישבו פה במקום שלך, אתה יושב מולי עם חיוך, וישבו פה במקום שלך עם אותו חיוך, סגן הפצ"ר, הפצ"רית, ואתה יודע איפה הם היום. אתה יודע בדיוק איפה הם היום. ואתה תגיע, גיל, לאותו מקום, אם תמשיך".

ח"כ נעמה לזימי הגיבה: "רוטמן, הוא מאיים עליו, על מה הוא אומר לזה? אתה צריך לעצור את זה. מה הוא מאיים עליו?".

גיל לימון אמר גם הוא: "אתה מנסה לאיים עליי? אי אפשר לאיים עלי".

סעדה השיב: "אני ממש לא מאיים. הם חלק, הם חלק, הם עבריינים. אני לא מאיים, אני מציג לך תמונת מראה, על ההתנהלות שלכם".

במהלך דיון הוועדה, יו"ר ועדת החוקה, חה"כ שמחה רוטמן הציג סדרת שאלות למשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ד"ר גיל לימון - אך זה השיב פעם אחר פעם כי אינו יודע את התשובות.

לאחר מספר ניסיונות התחמקות, אמר לימון כי "לא הוצג בפני היועצת המשפטית מודל לפיצול תפקיד היועמ"ש".

חה"כ רוטמן הגיב: "אם אתה לא יודע לענות במקום היועמ"שית על השאלות - שתבוא היועמ"שית לכאן ותענה בעצמה".

צפו בווידאו מהעימות בראשית הכתבה

