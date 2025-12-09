ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת התכנסה הבוקר (שלישי) לדיון בנושא הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, בהשתתפות המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גיל לימון.

במהלך הדיון, ח"כ משה סעדה מ'הליכוד', פנה לגיל לימון והזהיר אותו: "גיל, תסתכל עליי. ישבו פה במקום שלך, אתה יושב מולי עם חיוך, וישבו פה במקום שלך עם אותו חיוך, סגן הפצ"ר, הפצ"רית, ואתה יודע איפה הם היום. אתה יודע בדיוק איפה הם היום. ואתה תגיע, גיל, לאותו מקום, אם תמשיך".

ח"כ נעמה לזימי הגיבה: "רוטמן, הוא מאיים עליו, על מה הוא אומר לזה? אתה צריך לעצור את זה. מה הוא מאיים עליו?".

גיל לימון אמר גם הוא: "אתה מנסה לאיים עליי? אי אפשר לאיים עלי".

סעדה השיב: "אני ממש לא מאיים. הם חלק, הם חלק, הם עבריינים. אני לא מאיים, אני מציג לך תמונת מראה, על ההתנהלות שלכם".

במהלך דיון הוועדה, יו"ר ועדת החוקה, חה"כ שמחה רוטמן הציג סדרת שאלות למשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ד"ר גיל לימון - אך זה השיב פעם אחר פעם כי אינו יודע את התשובות.

לאחר מספר ניסיונות התחמקות, אמר לימון כי "לא הוצג בפני היועצת המשפטית מודל לפיצול תפקיד היועמ"ש".

חה"כ רוטמן הגיב: "אם אתה לא יודע לענות במקום היועמ"שית על השאלות - שתבוא היועמ"שית לכאן ותענה בעצמה".

