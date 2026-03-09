בשיא המלחמה: השרה טסה לביקור בזק בניו יורק - זו הסיבה

בשיא המלחמה: השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה בכנסת, מאי גולן, טסה לניו יורק על מנת להשתתף בכנס לרגל שבוע האישה. לשרה גולן התלוו יועץ, צוות מאבטחים, מנכ"לית והסמנכ"לית של המשרד למעמד האישה, כך על פי דיווח בחדשות 12.

מטעם לשכת השרה גולן נמסר: "השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, מאי גולן, המריאה הבוקר לביקור בזק של 72 שעות בראש משלחת ישראלית יחד עם צוות הרשות לקידום מעמד האישה, על מנת לייצג את ישראל בכנס ה-CSW השנתי שהחל אמש לציון יום האישה הבין לאומי באו"ם, זו השנה השלישית ברציפות.

במהלך נסיעתה צפויה השרה גולן לנאום בעצרת האו"ם ולקיים, כפי שעשתה והובילה בשנתיים האחרונות - פעילות הסברה מדינית בצל מצב החירום המלחמתי על זכותן של נשים יהודיות וישראליות לצדק אל מול השתיקה הרועמת של ארגוני הנשים וזכויות האדם בעולם, וארגון ה-UN WOMEN בפרט, בכנס המרכזי מול כלל נציגות ונציגי המדינות השונות, להיפגש עם שרות ושרים מקבילים מרחבי העולם ולקחת חלק בשורה של כנסים, דיונים ופאנלים בינלאומיים העוסקים בקידום נשים, מניעת אלימות נגד נשים והעצמת מנהיגות נשית".