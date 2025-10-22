גל המעצרים בעולם הישיבות: במכתב מחאה משותף שיזם ח"כ מאיר פרוש - עליו חתמו חברי כנסת משלל מפלגות הקואליציה, הביעו החכ"ים מחאה על המעצר המתמשך של בני הישיבה החתן ישראל מאיר טהרני אשר נעצר בתוך ימי השבע ברכות ונמצא עדיין במעצר והמעצר הלילה של היתום אריאל רוזנצווייג בתוך ימי השבעה על אביו.

במכתב עליו חתומים הח"כים נכתב כי "אנו, חברי כנסת וחברי ממשלה החתומים מטה, מביעים מחאה על מעצרם של החתן ישראל מאיר טהרני והיתום אריאל רוזנצווייג במסגרת מבצע המעצרים של היועצת המשפטית לממשלה, בעקבות אי הסדרת מעמד בני הישיבות"

בנוסף נכתב: "היתום אריאל רוזנצווייג נעצר הלילה בתוך ימי השבעה של אביו, והחתן ישראל מאיר טהרני נעצר לפני יותר מחודש בתוך ימי השבע ברכות ונמצא עד היום במעצר".

במכתב אף הודגש כי "על אף חילוקי הדעות בין החתומים מטה לגבי אופן הסדרת מעמדם של בני הישיבות מול רשויות הצבא, אנו כאישי ציבור מביעים מחאה על מעצרים כגון אלו, אשר מהווים חוסר הבנה אל מול סיטואציות רגישות".

לדברי החכ"ים: "אין חולק כי לא מדובר בעבריינים מסוכנים אלא בצעירים שהסתבכו עם רשויות החוק ונעצרו במסגרת מערכה שגדולה על מידותיהם עשרת מונים, ומתנהלת באופן כולל מול עשרות אלפי צעירים מהסוג הזה".

בסיום המכתב קראו חברי הכנסת לרשויות המשפט והצבא "לשים בצד את המחלוקת הנרחבות על הנושא הנ"ל, ולוודא כי גם במקרים אלו וגם בעתיד יופעל שיקול דעת ויימנעו ממעצרים במקרים כל כך רגישים שכל בר דעת יסכים כי אינם במקום".

על המכתב חתמו בינתיים חברי הכנסת: משה אבוטבול, ינון אזולאי, ישראל אייכלר, יעקב אשר, משה ארבל, אוריאל בוסו, מישל בוסקילה, חיים ביטון, יואב בן צור, טלי גוטליב, משה גפני, גלית דיסטל, מיכל ולדיגר, יוסי טייב, מיכאל מלכיאלי, אבי מעוז, אורי מקלב, יעקב מרגי, יוני משריקי, צבי סוכות, לימור סון הר מלך, צביקה פוגל, מאיר פרוש, שמחה רוטמן.