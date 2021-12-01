ח"כים מהליכוד, הציונות הדתית, עוצמה יהודית, נעם, ש"ס ויהדות התורה חתמו על מכתב מחאה בשל מעצר בני הישיבה החתן ישראל מאיר טהרני והיתום אריאל רוזנצווייג | "על אף חילוקי הדעות בין החתומים מטה, אנו מביעים מחאה על מעצרים בסיטואציות רגישות" (פוליטי)
לאחר שהודיע על תמיכתו בח"כ חיים אמסלם, הגאון הרב יעקב חי יוסף מפרסם הערב מכתב בו הוא מודיע כי הוא אינו עומד יותר מאחורי פעילותו של יואב ללום. במכתב כותב הגאון רבי יעקב חי יוסף: "כל מעשיו של יואב ללום אינו על דעתי מעתה ועד עולם, אין לו רשות לדבר בשמי עוד בשום דבר ועניין • חשיפה (חרדים, פוליטי)
הגאון הרב שמואל אוירבך מגנה בחריפות את תקיפתו של עורך 'הפלס' נתי גרוסמן: "מוחה בכל תוקף וחרד לבאות" כתב במחאתו "אנו שולחים לו בזה ברכת רפואה שלימה ושיזכה עוד רבות בשנים לעמוד על משמר הדת בארצנו הקדושה" כתבו הרבנים לגרוסמן (חרדים)