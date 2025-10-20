גנץ והכובע: "מי שאומר שאהיה האצבע ה-61 לנתניהו משקר" | צפו

יו"ר כחול לבן חבר הכנסת בני גנץ נשא היום (שני) הצהרה בישיבת הסיעה, בפתיחת מושב החורף של הכנסת, כשהוא לבוש בכובע הכחולבן שלו, אותו לובש בשבועות האחרונים לאחר שלפי דיווחים עבר השתלת שיער - דבר שמחייב אותו לכסות את האזור.

"בניגוד למה שמנסים לתאר לנו", אמר גנץ, "השלב השני של הכנסת מנהלת בינלאומית לרצועת עזה יארך זמן רב, לא שבועות ולא חודשים. לכן אמרתי כבר בחודש השני של המלחמה שצריך לעסוק ביום שאחרי, כי בדיוק היה ברור שהדברים האלה ייקח להם את הזמן שלהם להתהוות בשטח. חיילים מצבאות זרים לא יגנו על אזרחי ישראל.

"המנהלת שתקום תתמקד בצד האזרחי, ולא נוכל להפקיד את ביטחוננו בידי חיילים ממדינות אחרות, יהיה זה טורקיה או קטן. הדבר החשוב ביותר במנגנון שיוקם ובמציאות שתיווצר, זה שישראל תשמור לעצמה את חופש הפעולה הביטחוני. וכשהיא רואה מקום שבו חמאס משקם יכולות, היא חייבת לפעול, ואסור לאפשר את שיקום עזה עד שחמאס יורד מהשלטון".

הוא הוסיף: "עכשיו, כשהחטופים החיים בבית, ולאחר שבעזרת השם רוב החטופים החללים, עד די כל החללים החטופים יישובו - לישראל יש זמן וחמאס ייתנו לנו את ההזדמנות לפעול. זה מה שאמרתי לאורך כל הדרך.

"ישראל צריכה לצאת לבחירות. הממשלה הזו פועלת ללא לגיטימציה מחלק גדול מהעם. קרה פה אסון גדול. צריך לחזור לעם כדי שתקום פה ממשלה שכל העם ירגיש שהיא מייצגת אותו".

לדבריו, "אין לממשלה הזו לגיטימציה להחזיר אותנו לשישה באוקטובר עם חקיקה שפוגעת בשלטון החוק ומועדדת שחיתות. אין לממשלה הזו לגיטימציה להיות זו שמקימה ועדת חקירה זולת ועדת חקירה ממלכתית. לוועדה כזו לא יהיה אמון ובצדק, ומה שנדרש זו ועדת חקירה ממלכתית על פי החוק".

הוא חתם: "לסיום - מילה לכל הפרשנים והמתדרכים שמנסים לבנות תרחישים פוליטיים הזויים. אני חושב שממשלת 61 או 62 זה דבר רע לישראל אם רוצים לעשות מהלכים גדולים שהמדינה כל כך צריכה אותם. אני חושב שהגושים חוסמים את ישראל ובולמים את רצון רוב העם.

"חשוב שנתניהו יפנה את מקומו בבחירות דמוקרטיות, ולא פחות חשוב שהקיצוניים יפסיקו לשלוט בנו ולכפות עלינו השתמטות, חינוך לא ממלכתי, תקציבים פוליטיים ומיצוי הזדמנויות מדיניות שאולי לא יוכלו לחזור. מי שחושב ש"ממשלת הסכמות" זה לשבת בממשלת נתניהו והקיצוניים חי בסרט. מי שאומר שאנחנו או אני נהיה האצבע ה-61 של נתניהו משקר ומספר לכם סיפור שהוא רוצה למכור".