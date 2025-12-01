כיכר השבת
נתניהו יקבל חנינה? השינוי בעמדת הגברת בנוגע לבקשה הדרמטית, ומאחורי הקלעים שלא ידעתם 

רק צוות מצומצם של אנשים ידעו על החלטת נתניהו להגיש בקשת חנינה, לפני שהיא יצאה לתקשורת | הרקע: הגברת שרה נתניהו שהתנגדה עד כה למהלך החליטה לתמוך בו, בשל הוספת הדיונים בבית המשפט  במשפטו של רה"מ (פוליטי).

בבית המשפט (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

ברקע בקשת לקבלת חנינה מ, הערב (שני) מתפרסמים פרטים חדשים הנוגעים למאחורי הקלעים של הגשת הבקשה, אליה שרה נתניהו התנגדה בעבר, כך פורסם בחדשות 12.

על פי הדיווח של העיתונאי ירון אברהם, רק צוות מצומצם מאוד של מקורבים למשפחת רה"מ ידע מכוונת נתניהו להגיש את מכתב החנינה לנשיא. מקורבים לנתניהו טענו כי "בקשת החנינה היא Win-win situation", ובנוסף הבהירו נתניהו לא יודה באשמה או בעובדות".

בנוסף פורסם כי בקשת החנינה הוכנה ביום חמיי האחרון, ובמהלך סוף השבוע דנו במשפחת רה"מ האם וכיצד להגיד אותה.

בעבר הלא רחוק במשפחת נתניהו הביעו התנגדות חריפה להגשת בקשה שכזו, אך במהלך הזמן האחרון הגברת נתניהו החליטה לשנות את עמדת בשל הקושי הרב הקיים בהגעה לדיונים 4 פעמים בשבוע.

הגברת שרה נתניהו טענה בשיחות סגורות: "בקשת החנינה היא Win-win situation. אם הנשיא ייענה לה, כתב האישום יבוטל והמשפט ייפסק. אם יקבל אותה בתמורה להודאה, נוכל להגיד שמנסים להרשיע את נתניהו דרך נתיב שאינו בית המשפט".

לדברי שרה נתניהו: "אם הרצוג יסרב לה, נבוא לציבור ונגיד לו, ראש הממשלה מחל על כבודו וביקש חנינה בעוד שהצמרת המשפטית כולל הנשיא מתגייסים להרשיעו בכל מחיר'. כך או כך, אי אפשר להיפגע במהלך שכזה".

