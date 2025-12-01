( צילום: גרגורי באדו, מקליט: גדעון ארנולד )

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס היום (שני) בפומבי לבקשת החנינה שהגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו.

״סוגיית הפנייה לחנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו - ברור לי שהיא מטלטלת הרבה מאוד אנשים בארץ, בציבורים השונים והיא מעוררת ויכוח", אמר הנשיא. "אבל כבר הבהרתי ואמרתי שהיא תטופל בצורה הנכונה ביותר והמדויקת ביותר. אני אשקול אך ורק את טובת המדינה והחברה הישראלית ולנגד עיניי רק מדינת ישראל וטובתה". הוא הוסיף: "דבר אחד ברור לי - שיח אלים לא משפיע עליי, להיפך שיח מכבד בהחלט מעורר דיון ומעורר שיח ואני מזמין את הציבור הישראלי לאתר בית הנשיא, בית העם, להביע את דעתו ולהתייחס בהתאם״. אכזריות שכזו: נהג ההסעות התעלל בתלמידה 'המיוחדת' - ופגע בה קשות קובי אטינגר | 13:49 דיווח: הנשיא שוקל הענקת חנינה אך מציב תנאים - כך הגיבו בסביבת נתניהו ב. ניסני | 30.11.25 אמש הבהירו בבית הנשיא כי פרסומים שונים בנושא החנינה, שלא יצאו דרך הדוברות הרשמית של בית הנשיא, אינם רלוונטיים. "הנשיא לא הציב תנאים משום שהתיק הועבר למתן חוות דעת, והנשיא לא התחיל לדון בנושא", נמסר.

נתניהו מתייחס לבקשת החנינה | צפו ( צילום: דוברות הליכוד )

עוד הבהירו: "הנשיא לא יושפע מלחצים מכל כיוון. כאמור בהודעת בית הנשיא מהבוקר, לאחר קבלת כל חוות הדעת, נשיא המדינה ישקול אותה באחריות ובכובד ראש".

מוקדם יותר דווח בכן חדשות כי בבית הנשיא החלו לשקול את עניין החנינה לראש הממשלה נתניהו אך הנשיא הרצוג מציב מספר תנאים לדבר.

גם אם הנשיא טרם נדרש לנושא באופן רשמי, מהדיווח עולה כי ישנה נכונות לדון בבקשת החנינה אולם הנשיא ידרוש מראש הממשלה לפרוש מהחיים הפוליטיים - גם אם לתקופה, בתמורה לקבלת החנינה.

עוד עולה מהדיווח שבבית הנשיא ידרשו בלימה של המהפכה המשפטית, נושא עליו דיבר הנשיא פעמים רבות.

בלשכת נתניהו מיהרו להגיב - שוב, באופן לא רשמי, לפרסום, והבהירו כי ראש הממשלה אינו מתכוון לקבל שום תנאי לחנינה מלאה מהנשיא. הדיווח גרר תגובה רשמית מבית הנשיא בה הובהר כאמור שהנושא כלל לא עלה לדיון.