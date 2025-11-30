לאחר שעות מאז פרסום מכתבו של ראש הממשלה נתניהו בבקשת החנינה לנשיא הרצוג, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הודיע כי הוא תומך במתן חנינה לנתניהו.

עם זאת, בנט התנה את מתן החנינה בכך שנתניהו יפרוש מן החיים הפוליטיים, בכך מקווה הפוליטיקאי לסלק את האדם היחיד שעוד עוקף אותו בסקרי ההתאמה לראשות הממשלה - ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בהודעה שפרסם בנט כתב:

"בשנים האחרונות מדינת ישראל הובלה לכאוס ולסף מלחמת אחים המאיימים על עצם קיום הבית.

על מנת לחלץ את ישראל מהכאוס אתמוך בהסדר מחייב שיכלול פרישה בכבוד מהחיים הפוליטיים לצד סיום המשפט.

כך נוכל להניח לזה, להתאחד ולשקם יחד את המדינה.״

פרשנים בישראל תהו בשעות האחרונות על דבר העיכוב המשמעותי בתגובתו של בנט לבקשת החנינה של נתניהו, כאשר ראש הממשלה לשעבר מייצג מצביעים מימין ומשמאל - תומכי נתניהו ובעיקר מתנגדיו, מה שמעמיד אותו לא מעט פעמים בפלונטר פוליטי.