בבית הנשיא החלו לשקול את עניין החנינה לראש הממשלה נתניהו אך הנשיא הרצוג מציב מספר תנאים לדבר, כך עולה מדיווח ב'כאן חדשות'.

גם אם הנשיא טרם נדרש לנושא באופן רשמי, מהדיווח עולה כי ישנה נכונות לדון בבקשת החנינה אולם הנשיא ידרוש מראש הממשלה לפרוש מהחיים הפוליטיים - גם אם לתקופה, בתמורה לקבלת החנינה.

עוד עולה מהדיווח שבבית הנשיא ידרשו בלימה של המהפכה המשפטית, נושא עליו דיבר הנשיא פעמים רבות.

בלשכת נתניהו מיהרו להגיב - שוב, באופן לא רשמי, לפרסום, והבהירו כי ראש הממשלה אינו מתכוון לקבל שום תנאי לחנינה מלאה מהנשיא.

הדיווח גרר תגובה רשמית מבית הנשיא בה הובהר שהנושא כלל לא עלה לדיון.

"בשעות האחרונות מופצים פרסומים בשמו של נשיא המדינה או בית הנשיא. יובהר ויודגש כי כל פרסום שלא יוצא דרך דוברות בית הנשיא אינו רלוונטי. הנשיא לא הציב תנאים משום שהתיק הועבר למתן חוות דעת, והנשיא לא התחיל לדון בנושא. הנשיא לא יושפע מלחצים מכל כיוון. כאמור בהודעת בית הנשיא מהבוקר, לאחר קבלת כל חוות הדעת, נשיא המדינה ישקול אותה באחריות ובכובד ראש", לשון הודעת בית הנשיא.

ההערכה היא כי הנשיא ישקול ברצינות מתן חנינה לראש הממשלה ולא יתנגד לכך באופן גורף, בפרט לאור הלחץ שמפעיל נשיא ארה"ב בנושא.

עם זאת, נראה כי לשון ההודעה לפיה "הנשיא לא יושפע משום לחץ בנושא", נועדה להעביר מסר גם לבית הלבן.