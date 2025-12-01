כיכר השבת
בעלות 80 אלף שקל

רב ראשי שאינו גר בירושלים יקבל גם ריהוט ומכשירי חשמל

ועדת הכספים אישרה לרב ראשי שאינו גר בירושלים וזכאי לדירה למגורים – גם ריהוט ומכשירי חשמל בעלות מקסימלית של 80 אלף שקלים בתקופת כהונתו (חדשות)

יו"ר הוועדה ח"כ חנוך מילביצקי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ועדת הכספים בראשות ח"כ חנוך מילביצקי אישרה היום (שני) את ההצעה לתיקון החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית על הוצאות דיור לרב הראשי לישראל וגילום מס.

במסגרת התיקון, אושרה זכאות לריהוט דירה למגורים לרבנים ראשיים. ההחזר נקבע עבור רבנים ראשיים אשר לא גרים בירושלים ושוכרים דירה למגורים בעיר במסגרת תפקידם. בדברי ההסבר להצעה צוין כי זה מגיע בעקבות שיח בין היועצים המשפטיים של האוצר ובתי הדין הרבנים שהסכימו לעגן את הנוהג המקובל כיום.

"במשך עשרות שנים, החזר הוצאות שכירת הדירה לרבנים הראשיים כלל תשלום עבור ריהוט הדירה או לחילופין שכירת דירה מרוהטת וכן תשלום עבור גילום המס (כמקובל אצל שאר הזכאים לשכירת דירה בירושלים), אך הנושא לא עוגן במפורש בהחלטה".

במסגרת התיקון, רב ראשי יקבל בתנאים האמורים, זכאות לריהוט הדירה, כולל מוצרי חשמל, בגובה של עד 80 אלף שקל בתקופת כהונתו ולהחזר גילום המס.

יהודה אבידן, מנכ"ל המשרד לשירותי דת ציין במהלך הדיונים כי הזכאות הייתה נהוגה בעבר אך בשל תיקון אחר שנעשה בהחלטה, דורשים בקרב החשב הכללי לנסח את הדברים מחדש. סגן החשב הכללי ציין כי מבחינתם יש צורך לציין את הדברים מפורשות.

בנוסח המקורי צוינה עלות של 50 אלף ש"ח, ובמהלך הדיונים עלה כי השווי הדרוש הינו כ-80 אלף שקלים, והנוסח תוקן בהתאם.

