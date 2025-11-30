ברקע סאגת חוק הגיוס והעליהום הפוליטי הציני כנגד עולם התורה, ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, לא מסתיר את שנאתו לחרדים, ומבהיר היטב את כוונתו בחוק אותו הציע רק לאחרונה, לפיו 'מי שלא מתגייס לא מצביע'.

בראיון למהדורת החדשות של כאן 11 הבהיר לפיד כי הצעת החוק שמפלגתו מתכוונת להגיש לשלול את זכות ההצבעה ממי שלא מתגייס - לא תחול על המגזר הערבי, אלא תתמקד בציבור החרדי.

לפיד הוסיף ואמר: "אני לא יודע מי המציא את המשפט הזה שזכות הצבעה היא זכות מקודשת. היא לא זכות מקודשת במדינה דמוקרטית".

ח"כ מאיר פרוש תקף את ראש האופוזיציה יאיר לפיד בעקבות הצעתו נגד החרדים ומסר: "שר התפוצות והמאבק באנטישמיות שיקלי, אל לך לחפש מאבקים בחו"ל נגד אנטישמיים - יאיר לפיד נמצא כאן בפרלמנט הישראלי, ויש לו רעיונות שהאנטישמים בחו"ל לא מעזים היום להגיד בקול. האם החוק הבא של לפיד וליברמן יהיה איסור על חרדים לנוע בכבישי ישראל שהזפת נמרח על הכביש מכספי המדינה?".

מסיעת ש״ס נמסר: "יאיר לפיד, שמיהר להבהיר שלא התכוון לשלול את זכות הבחירה מהערבים אלא רק מחרדים - חשף את פרצופו האמיתי ואת עומק השנאה שלו ליהודים שומרי תורה ומצוות.

לפי לפיד, יהודים אוהבי הארץ, הלומדים תורה ומתפללים יום־יום לשלום חיילי צה״ל, פחות שווים מערבים שחלקם תומכים בטרור הפלסטיני. בושה וחרפה".