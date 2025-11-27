כיכר השבת
לא הגזימו?

המהומה היום בבג"ץ | לפיד וגנץ: "הם צריכים לשבת מאחורי סורג ובריח"

אחרי הכאוס ששרר היום באולם בית המשפט העליון ואחרי שהנשיא השופט עמית, החליט להוציא את הקהל החוצה. חברי הכנסת לפיד וגנץ הוציאו הודעות חריפות כנגד אותם מוחים (חדושת)

לפיד וגנץ (צילום: ערוץ כנסת )

במהלך הדיון הבוקר (חמישי) בבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, התחוללה מהומה לא-קטנה, בין הנוכחים באולם לבין השופטים, מי שמיהרו לגנות, הם חברי הכנסת ו.

הדיון כפי שדווח בהרחבה, עסק במינוי של השר לוין, שהחליט למנות את השופט בן חמו, שיעמוד בראש חקירת הפצ"רית וכנגד ההחלטה הוגשה עתירה לבג"ץ.

במהלך הדיונים, אדם מהקהל צעק לעבר הנשיא "אתה עבריין", ובהמשך היו עוד צעקות מצד חברת הכנסת טלי גוטליב ולוחמי כוח 100 שהגיעו למקום.

מי שמיהר לגנות והציע הצעה מרחיקת לכת, הוא חבר הכנסת בני גנץ, שכתב: "מי שצעקו היום בבית המשפט והתפרצו לא מביעים מחאה - הם מבקשים להלך אימים על שלטון החוק".

גנץ הוסיף ואמר: "הם צריכים להיעצר, ולשבת מאחורי סורג ובריח. הפיכת בית המשפט לזירה של ויכוח פוליטי היא דבר מסוכן ביותר לדמוקרטיה הישראלית".

אחריו כתב יו"ר יש עתיד חבר הכנסת לפיד: "ההתפרעות של ח״כ גוטליב ואנשי ״כוח 100״, היום בבית המשפט העליון, היא בלתי נסבלת ובלתי נסלחת. זה לא היה קורה בארה״ב, לא באנגליה, לא באף מדינה דמוקרטית שמכבדת את עצמה".

עוד כתב לפיד: "בנסיבות נורמליות שר המשפטים ויו״ר הכנסת היו הראשונים לנקוט צעדים כדי לשמור על כבודו של בית המשפט, אבל שניהם מובילים את ההסתה הרעילה נגד בית המשפט שהובילה אותנו לשפל המדרגה הזה".

לפיד שכאמור מגרד את אחוז החסימה בסקרים האחרונים, אמר לסיום: "לא רק את הממשלה אנחנו נחליף, אלא גם את השיח ואת הערכים המובילים את מדינת ישראל".

מנגד, חה"כ שמחה רוטמן יו"ר ועדת החוקה כתב: "הציבור מחא כפיים לנציג שר המשפטים. בתגובה, כמה דקות לאחר מכן, יצחק עמית מוציא את הציבור מהחדר. אין דבר יותר סמלי מזה".

לדברי רוטמן: "בית המשפט המנותק, במגדל השן, לא מסוגל להתמודד עם הציבור אבל דורש את הסמכות הבלתי מוגבלת להחליט בכל נושא הנוגע לציבור. סמכות ללא אחריות. דוגמא מס #73838".

0 תגובות

1
גנץ ולפיד ממשיכים ללקק לבית המשפט בכל הזדמנות וככה מרוויחים הגנה וחסינות זה גם נקרא שוחד לפי ההלכה זה הרבה יותר גרוע מסיקור תקשורתי אוהד שמאשימים את נתניהו
יחיאל

