סיפר לבן גביר שאחיו נרצח במלחמה, השר השיב: "1,500 אחים מתו לי"

ביקור בן גביר בתל שבע, שעות אחרי הרצח במקום, לווה בעימותים עם תושבים. אחד מהם, שאחיו נרצח על ידי מחבלי חמאס סיפר על כך לבן גביר ושאל: "מי מת לך במלחמה?" | השר השיב: השר: "1,500 אחים מתו לי" (בארץ)

(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

השר לביטחון לאומי  הגיע היום (רביעי) ליישוב תל שבע בדרום הארץ, שם נרצח תושב המקום ביריות בגלל קטטה בין ילדים.

במהלך הביקור שוחח בן גביר עם אחד התושבים, ג'ואד אבו עסא, שהתעמת עמו. בשלב מסוים הטיח אבו עסא, שישב בתוך רכב, לשר: "אני אגיד לך משהו, מי מת לך במלחמה? אח שלי מת במלחמה, אתה מי מת לך?"

אחיו אוסאמא אבו עסא נרצח בבוקר שמחת תורה על ידי מחבלי חמאס, למרות שלא היה יהודי. הוא המשיך ואמר לבן גביר: "אתה סתם מצית דברים".

בן גביר השיב לו: "אלף חמש מאות אחים מתו לי". אבו עסא המשיך: "אנחנו גם אנשים בדואים משרתים בצבא משרתים בצבא". בן גביר ענה: "כל הכבוד, אבל מי שצריך אני אכסח אותו". אבו עסא לא נרגע: "אתה איש תקשורת, רעש סתם".

השר לביטחון לאומי הגיע ליישוב, כאמור, אחרי רצח של תושב היישוב כבן 40. התקרית התרחשה בשעת בוקר מוקדמת, בסביבות 7:00 בבוקר.

פראמדיק מד"א ידיד שוחט סיפר: "הגענו למקום וראינו 2 גברים שנפצעו באירוע אלימות. גבר כבן 40 היה מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קשה ונאלצנו לקבוע את מותו במקום. צוות מד"א נוסף מעניק במקום טיפול רפואי לצעיר בן 19 שנפצע באורח קל ובדקות הקרובות יפונה לבית החולים סורוקה במצב קל".

המשטרה פתחה בחקירת האירוע. מהמשטרה נמסר: "התקבל דיווח במוקד המשטרה על אירוע אלימות בפזורה הבדואית בתל שבע, מהמקום פונו 3 פצועים לטיפול בבית החולים סורוקה, מותו של אחד מהם נקבע במקום.

"מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הוא נקמת דם בין משפחות מסוכסכות בפזורה הבדואית, סכסוך שהחל מקטטה בין ילדים משתי המשפחות. כוחות גדולים של המחוז הדרומי ותחנת עיירות פועלים במקום במסגרת חקירה שנפתחה, ובמצוד אחר החשודים במעשה".

0 תגובות

