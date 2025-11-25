שיטפונות קשים: עשרות חולצו הבוקר ברחבי הארץ | תיעוד נרחב

חילוץ מהשטפונות בנחל יתיר ( צילום: כבאות והצלה )

מזג האוויר הסוער שהכה הבוקר (יום שלישי) ברחבי המדינה הגיע לשיאו בשורת אירועי חילוץ דרמטיים, מנחלים שוצפים בדרום ועד הצפות בלב היישובים. כוחות כיבוי והצלה פועלים ללא הפסקה כדי לחלץ עשרות בני אדם מרכבים שנסחפו ובתים שהוצפו.

למרות האירועים הקשים, לא דווח על נפגעים בנפש. נחל יתיר ויישובי הדרום: חילוץ רכבים משיטפונות המוקד הדרומי של האירועים התרכז בכבישים ובנחלים שסבלו משיטפונות חזקים במיוחד: תיעוד דרמטי: כך חולץ נהג רכב שנלכד בשיטפון בנחל יתיר | צפו דוד הכהן | 07:30 בנחל יתיר: נרשמה דרמה של ממש, כאשר כוחות הכיבוי נאלצו לבצע פעולות מורכבות לחילוץ טנדר שנסחף במורד הנחל השוצף. בכביש 358: דווח על חילוץ נוסף של אדם שרכבו נקלע לזרם מים עז, שמנע ממנו להמשיך בנסיעה והותיר אותו לכוד בתוך המכונית. בבאר שבע: בשכונת רמות בעיר, פעלו הכבאים לחילוץ שני רכבים נוספים ששקעו ונתקעו בתוך הצפות.

שיטפון בבית שמש ( צילום: מהרשת )

מדוברות המטה הארצי של כבאות והצלה לישראל נמסר כי מאז שעות הלילה טיפלו לוחמי האש וצוותי היחידות לחילוצים מיוחדים בעשרות אירועים ברחבי הארץ, בעקבות הצפות ושטפונות.

להלן אירועים חריגים שנרשמו:

* חורה – חילוץ 4 לכודים מרכב

* נחל יתיר – חילוץ לכוד מרכב

* טמרה – חילוץ 2 לכודים במצב קל מרכב

* בית שמש – חילוץ 3 לכודים ממבנה

* קריית מוצקין – חילוץ לכודה ממבנה

* עומר – חילוץ לכוד מרכב

* שער שומרון – חילוץ לכוד ממבנה

* נחל אלכסנדר – חילוץ לכוד מרכב

* אריאל – חילוץ לכוד מרכב וחילוץ נוסף של 2 לכודים ממבנה

* קריית גת – חילוץ לכוד מרכב בנחל לכיש

* כביש 40 – חילוץ לכוד מרכב בעקבות הצפה בכביש.

* אלקנה – חילוץ 10 אזרחים מבתים , ביניהם אם ותינוקה ללא פגע.

ליד מודיעין עילית ( צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א )

המועצה האזורית בנימין הודיעה כי בשעות האחרונות פקד את אזור גוש טלמונים אירוע גשם שלא נראה באזור שנים רבות. בתחנת המדידה בנווה צוף נמדדו 124 מ"מ גשם בתוך ארבע שעות, שיא ארצי שנשבר לאחר קרוב ל-60 שנה.

כתוצאה מהגשמים הרבים התרחשו הצפות משמעותיות בכל האזור, שהובילו לחסימת הכבישים. החל משעות הבוקר המוקדמות פועלים צוותים גדולים של המועצה במטרה לפתוח את הכבישים בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים.

תמונת המצב נכון לשעה זו:

כביש 463 - בין צומת הדואר לנעלה חסום לתנועה בעקבות קיר שקרס. במקום עובדים צוותים של המועצה ושל נת"י במטרה לפתוח את הכביש אך פינויו ייקח שעות ארוכות.

כביש 450 נווה צוף נחליאל - לאחר עבודה מאומצת הכביש נפתח לתנועה, על מנת לאפשר יציאה מגוש טלמונים.

כביש הכרם (כרם רעים - הדואר) - פתוח לתנועה. יש לנסוע בזהירות בהתאם לתנאי הדרך ולהימנע מסיכונים מיותרים.

חילוץ בכביש 463 ליד מודיעין עילית ( צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א )

חילוץ בטמרה ( צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א )

דרמה בשומרון: מפלס של מטר וחילוץ תינוקת

האירוע המדאיג ביותר נרשם ביישוב אלקנה שבשומרון, שם נאלצו הכבאים לחלץ תושבים מבתיהם.

על פי נתוני כבאות והצלה, ההצפות ביישוב היו חמורות במיוחד: בכמה דירות זוהו הצפות כאשר מפלס המים הגיע לגובה של מטר אחד, והכניס את התושבים לבהלה של ממש.

במבצע החילוץ המהיר והמוצלח, חולצו בסך הכול כעשרה בני אדם ללא פגע מהדירות המוצפות, כאשר בקרב המחולצים הייתה גם תינוקת שנמשתה מהמים על ידי הכבאים.

כוחות הכיבוי קוראים לציבור לנקוט משנה זהירות, להימנע מכניסה למקומות מוצפים ומנסיעה בקרבת נחלים שוצפים, ולהישמע להוראות הבטיחות.