טרגדיות בסוף השבוע

תחביב של 20 שנה הסתיים בטרגדיה: מה קרה?

שני אירועים קשים לישראלים בארץ ובעולם: ליאור דדון ז"ל נהרג בתאונת גלישה בבת ים בצל הרוחות העזות  • בצפון תאילנד: יובל כהן, לוחם במילואים שיצא לטיול, נפצע אנוש בתאונת דרכים • משפחתו בקריאה נואשת למטיילים באזור: "זקוקים בדחיפות לתרומות דם O מינוס" (בארץ, בעולם)

חוף הגולשים ראשון לציון (צילום: צילום מסך אתר YENT)

הותר לפרסום שמו של גולש הקייט שנהרג אתמול (שבת) בתאונה ימית קשה בחופי בת ים: ליאור דדון ז"ל. ליאור, גולש מנוסה שעסק בספורט זה למעלה מ-20 שנה, הגיע לחוף כדי לנצל את הרוחות העוצמתיות של הסערה האחרונה. במהלך הגלישה, משב רוח עז הטיח אותו בעוצמה, וצוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותו.

אשתו לשעבר ספדה לו בפוסט קורע לב בפייסבוק: "אהבת כל כך את הרוח, תחביב של 20 שנה. תמיד חיכית לימים של רוח, בסוף היא לקחה אותך". ליאור הותיר אחריו משפחה וחברים המומים, הכואבים את לכתו של מי שחי ונשם את הים.

תאילנד: לוחם המילואים שנלחם על חייו

בעוד בארץ אבלים על מותו של ליאור, בצפון תאילנד מתנהל מאבק של דקות על חייו של יובל כהן (23). יובל, לוחם ששירת למעלה משנתיים במילואים לאורך המלחמה, יצא רק לפני ימים אחדים לטיול שחרור שחיכה לו זמן רב. הוא נפצע באורח אנוש בתאונת דרכים קשה בצ'אנג מאי, בה נפצעו חמישה ישראלים נוספים.

אחותו רחלי פרסמה קריאה דחופה לישראלים הנמצאים באזור: יובל זקוק בדחיפות לתרומות דם מסוג O מינוס (O-) בלבד.

