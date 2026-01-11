קרוב המשפחה פגע בילדה בחדר בביתו; החוקרת החרדית פונה לציבור

כתב אישום צפוי להיות מוגש כנגד בן 67 החשוד בפגיעה חמורה וקשה בקרובת משפחה בחדר השינה בביתו. הצהרה תובע הוגשה נגדו בימים האחרונים והיום (ראשון) המשטרה הודיעה כי החקירה בעניינו הושלמה. במקביל חוקרת חרדית במשטרה פנתה לציבור החרדי בקריאה לדווח על מעשים שכאלה - תוך ציון כי בתחנות רלוונטיות שילבה המשטרה חוקרות חרדיות.

החקירה בפרשה הרגישה נפתחה לפני שבועות אחדים, במהלך חודש דצמבר, לאחר שתלונה התקבלה בתחנת עציון מרחב יהודה במשטרת ישראל. לפי התלונה ישנו חשד לעבירות חמורות של פגיעה בילדה קטנה מצד אדם הקרוב אליה.

עם קבלת הדיווח ובעקבותיו נפתחה חקירה מקצועית ורגישה במחלקת משפחה שבתחנת עציון במשטרת ישראל, וכעבור שעות ספורות אותר החשוד במעשה ונעצר.

על פי החשד וממצאי החקירה, ניצל החשוד, שגילו 67, את קרבתו לקורבן - ופגע בה בצורה חמורה בחדר השינה בביתו.

מעצרו הוארך בבית המשפט בירושלים מעת לעת, תוך התקדמות פעולות החקירה, איסוף עדויות ובדיקות רפואיות. זאת עד לכדי ביסוס תשתית ראייתית מתאימה.

בימים האחרונים, הוגשה מטעם הפרקליטות הצהרת תובע על הכוונה להגיש נגדו כתב אישום כבר בימים הקרובים, ומעצרו הוארך עד מחר יום שני לטובת כך.

היום פנתה רס"ר חסיא לסטר, חוקרת חרדית ממחלק משפחה בתחנת עציון, והדגישה בהודעה לציבור כי "יש כתובת בטוחה לפנות אליה. אתם לא לבד".

לדבריה, "בתחנות משטרה שבתחומן מתגורר ציבור חרדי - שילבה המשטרה חוקרות חרדיות במטרה להגדיל את אמון התושבים תוך הכרה של רגישויות המאפיינות את הציבור. בחברה שבה ערך הצניעות, המשפחה והכבוד כה מרכזיים צריך לדעת שהפגיעה לא צריכה להישאר בסתר".