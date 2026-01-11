מזירת האירוע ( צילום: דוברות המשטרה )

חוקרי היחידה המרכזית במרחב נגב פענחו את רצח המנוח סמיח אבו עראר (22, ערוער) שאירע לפני כחודשיים, על רקע סכסוך בין משפחות.

בתום חקירה מאומצת תגיש היום פרקליטות מחוז דרום כתב אישום נגד שני תושבי הפזורה (1990, 2004) בגין עבירות רצח וניסיון רצח. מחקירת האירוע עולה כי ויכוח במספרה שבוע ימים קודם הוביל לירי ממושך מגגות בתים וברחובות היישוב הבדואי ערוער, בעקבותיו הובהלו 3 פצועים לקבלת טיפול רפואי בבית חולים סורוקה, שם נקבע מותו המנוח.

כדורים שנורו בזירה ( צילום: דוברות המשטרה )

בהערכת מצב שקיים במקום, הטיל מפקד מחוז הדרום, ניצב חיים בובליל, את חקירת הרצח על היחידה המרכזית של מרחב נגב. בתוך כך, שוטרי התחנה פעלו תחת אש כבדה להפסקת הקטטה ומעצר החשודים בירי.

השבוע, בתום פעולות חקירה ממושכות ומורכבות, השלימו חוקרי הימ״ר את החקירה והיום תגיש פרקליטות מחוז הדרום כתב אישום כנגד שני החשודים בעבירת רצח וניסיון רצח.

מדוברות המשטרה נמסר כי "המחוז הדרומי של משטרת ישראל ממשיך במאבק הנחוש בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית, כחלק מהמאבק הלאומי לבלימת מעגלי האלימות ונקמות הדם בסכסוכי משפחות - למען חיזוק ביטחון הציבור ושלטון החוק".