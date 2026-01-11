איש כוחות הביטחון התקשר בבהלה: "גנבו לי את הנשק באוטובוס"

כתב אישום הוגש, בתום חקירה, נגד תושב הצפון שגנב נשק מאיש כוחות הביטחון שנסע באוטובוס בצפון הארץ. כך הודיעה היום (ראשון) המשטרה.

האירוע התרחש לפני מעט יותר משבועיים, בתאריך 26/12/25 בשעות הצהריים. באותה שעה התקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל מאיש כוחות הביטחון. הוא דיווח שבמהלך נסיעה באוטובוס סמוך לצומת עמיעד הבחין כי נשקו נגנב.

עם קבלת הדיווח, הוזנקו כוחות רבים של שוטרי המחוז הצפוני ופתחו בפעולות חקירה וסריקות נרחבות. מהחקירה עלה, כי הגנב ירד מהאוטובוס בצומת חנניה ונמלט רגלית מהמקום כשהוא מחזיק בידיו את נשקו של איש כוחות הביטחון.

כעבור זמן קצר, שוטרי המחוז הצפוני הצליחו להתחקות אחר זהות החשוד - תושב העיר מר'ר בשנות ה-40 לחייו, ולבצע את מעצרו. במהלך הסריקות של השוטרים אותר גם הנשק שנגנב, לאחר שהוחבא בשטח פתוח.

הנאשם הובא לחקירה בתחנת המשטרה, מעצרו הוארך מעת לעת ובתום שלב החקירה כתב אישום הוגש נגדו כאמור בבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת, באמצעות פרקליטות מחוז צפון לצד בקשה למעצרו עד תום הליכים.

"משטרת ישראל פועלת במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר כנגד העבריינים המהווים איום לביטחונו ושלומו של האזרח ותמשיך לפעול למען ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק", נמסר מהמשטרה.