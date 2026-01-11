כיכר השבת
מחדל מסוכן

איש כוחות הביטחון התקשר בבהלה: "גנבו לי את הנשק באוטובוס"

נשק נגנב מאיש כוחות ביטחון במהלך נסיעתו באוטובוס בצפון. הגנב ירד בתחנה והחביא את הנשק | החשוד נעצר, הנשק אותר והיום הוגש נגדו כתב אישום | צפו ברגעי תפיסת הנשק (משפט)

2תגובות
ממצלמות השוטרים: הרגע שבו נמצא הנשק הגנוב (צילום: דוברות המשטרה)

כתב אישום הוגש, בתום חקירה, נגד תושב הצפון שגנב נשק מאיש כוחות הביטחון שנסע באוטובוס בצפון הארץ. כך הודיעה היום (ראשון) המשטרה.

האירוע התרחש לפני מעט יותר משבועיים, בתאריך 26/12/25 בשעות הצהריים. באותה שעה התקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל מאיש כוחות הביטחון. הוא דיווח שבמהלך נסיעה באוטובוס סמוך לצומת עמיעד הבחין כי נשקו נגנב.

עם קבלת הדיווח, הוזנקו כוחות רבים של שוטרי המחוז הצפוני ופתחו בפעולות חקירה וסריקות נרחבות. מהחקירה עלה, כי הגנב ירד מהאוטובוס בצומת חנניה ונמלט רגלית מהמקום כשהוא מחזיק בידיו את נשקו של איש כוחות הביטחון.

כעבור זמן קצר, שוטרי המחוז הצפוני הצליחו להתחקות אחר זהות החשוד - תושב העיר מר'ר בשנות ה-40 לחייו, ולבצע את מעצרו. במהלך הסריקות של השוטרים אותר גם הנשק שנגנב, לאחר שהוחבא בשטח פתוח.

הנאשם הובא לחקירה בתחנת המשטרה, מעצרו הוארך מעת לעת ובתום שלב החקירה כתב אישום הוגש נגדו כאמור בבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת, באמצעות פרקליטות מחוז צפון לצד בקשה למעצרו עד תום הליכים.

"משטרת ישראל פועלת במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר כנגד העבריינים המהווים איום לביטחונו ושלומו של האזרח ותמשיך לפעול למען ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק", נמסר מהמשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
האם האיש שנגנב ממנו הנשק מאושם ? יודעים מה העונש בצהל על אובדן נשק ?
שמשון משיח
1
איש כוחות הבטחון.. כבר כתבתם לפני שבועיים שמדובר בחייל צה"ל, כולם יודעים אז עכשיו נזכרתם לטשטש זהות?
שייקה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר