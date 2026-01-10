כיכר השבת
הפקרות בלב החגיגה

"אקדח בידי ילד": פשיטת ענק בליל שבת על חתונה במזרח ירושלים; החתן ואביו נעצרו

בלשי המשטרה ולוחמי מג"ב פשטו על אולם אירועים באלעיזריה בעקבות מידע על נשק לא חוקי • בחיפוש נתפסו רובה M-16 ואקדחי גלוק ויריחו • תיעוד מזעזע מהמקום חשף: ילד קטן הונף על כתפיים כשהוא אוחז בנשק טעון • החתן נעצר, ואביו נלקח לחקירה לאחר שתקף שוטרים • המשטרה: "תופעה חמורה שמסכנת חיי אדם" (בארץ)

מעצר בחתונה (צילום: דוברות המשטרה)

בפעילות מבצעית מורכבת שנערכה בליל שבת, פשטו כוחות של תחנת מעלה אדומים יחד עם לוחמי מג"ב איו"ש ועוטף ירושלים על אולם אירועים בכפר אלעיזריה. הפשיטה יצאה לדרך בעקבות מידע מודיעיני מדויק על הימצאות כלי נשק קטלניים בתוך אולם ה.

נשק צה"לי ואקדחים בין האורחים

עם כניסת הכוחות לאולם, נעצרו החגיגות וה החלו בחיפוש קפדני. בתוך זמן קצר אותרו במקום שלושה כלי נשק שהוחזקו בניגוד לחוק: רובה סער מסוג M-16 ושני אקדחים מסוג 'גלוק' ו-'יריחו'. הנשק הבלתי חוקי נתפס והועבר להשמדה ולבדיקות פורנזיות.

התיעוד שזעזע את הבלשים

במהלך הפעילות נחשפו השוטרים לתיעוד ממצלמות האולם ומהטלפונים הניידים, שבו נראה אחד החשודים כשהוא מרים על כתפיו ילד קטן. הילד, שטרם הגיע לגיל מצוות, נראה כשהוא אוחז באקדח בידו ומניף אותו באוויר לעיני כל האורחים – מעשה המהווה סיכון חיים ממשי לילד ולסובבים אותו.

מעצרים ועימותים

בסיום הפעילות נעצרו שישה חשודים, כולם תושבי שכונת סילוואן במזרח ירושלים. בין העצורים:

החתן (22): שחשוד באחריות על הנעשה באירוע שלו.אביו של החתן (42): שנעצר לאחר שהתעמת עם השוטרים ותקף אותם במהלך החיפוש.ארבעה חשודים נוספים: שנעצרו בגין החזקת אמצעי הלחימה.

תגובת המשטרה: "אפס סובלנות"

מדוברות המשטרה נמסר כי הם רואים בחומרה רבה את תופעת הנשק והירי בחתונות במגזר. "מדובר באירועים שמסכנים באופן ממשי חיי אדם ועלולים להוביל למוות. לוחמי מג"ב ושוטרי מחוז ש"י ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור ותפיסת אמצעי לחימה כדי לשמור על ביטחון הציבור".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (87%)

לא (13%)

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טרם הגיע לגיל מצוות ?????????????????
בערלה
כנראה שהכתב טרם הגיע לגיל מצוות.
כתב מזדמן
הילד טרם הגיע לגיל מצוות
מצחיק
חחחחחחחחחחחחחחחחחחח טרם בר מצווה עשה לי ת'מוצ"ש
שאפו ענק
המקרה צולם בליל שבת? זו שאלה הלכתית האם מותר לצפות בו
נח זש
מה נטרק איתכם טרם הגיע לגיל מצוות????!!
שימו לב בבקשה

