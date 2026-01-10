בפעילות מבצעית מורכבת שנערכה בליל שבת, פשטו כוחות של תחנת מעלה אדומים יחד עם לוחמי מג"ב איו"ש ועוטף ירושלים על אולם אירועים בכפר אלעיזריה. הפשיטה יצאה לדרך בעקבות מידע מודיעיני מדויק על הימצאות כלי נשק קטלניים בתוך אולם החתונה.

נשק צה"לי ואקדחים בין האורחים

עם כניסת הכוחות לאולם, נעצרו החגיגות והשוטרים החלו בחיפוש קפדני. בתוך זמן קצר אותרו במקום שלושה כלי נשק שהוחזקו בניגוד לחוק: רובה סער מסוג M-16 ושני אקדחים מסוג 'גלוק' ו-'יריחו'. הנשק הבלתי חוקי נתפס והועבר להשמדה ולבדיקות פורנזיות.

התיעוד שזעזע את הבלשים

במהלך הפעילות נחשפו השוטרים לתיעוד ממצלמות האולם ומהטלפונים הניידים, שבו נראה אחד החשודים כשהוא מרים על כתפיו ילד קטן. הילד, שטרם הגיע לגיל מצוות, נראה כשהוא אוחז באקדח בידו ומניף אותו באוויר לעיני כל האורחים – מעשה המהווה סיכון חיים ממשי לילד ולסובבים אותו.

מעצרים ועימותים

בסיום הפעילות נעצרו שישה חשודים, כולם תושבי שכונת סילוואן במזרח ירושלים. בין העצורים:

החתן (22): שחשוד באחריות על הנעשה באירוע שלו.אביו של החתן (42): שנעצר לאחר שהתעמת עם השוטרים ותקף אותם במהלך החיפוש.ארבעה חשודים נוספים: שנעצרו בגין החזקת אמצעי הלחימה.

תגובת המשטרה: "אפס סובלנות"

מדוברות המשטרה נמסר כי הם רואים בחומרה רבה את תופעת הנשק והירי בחתונות במגזר. "מדובר באירועים שמסכנים באופן ממשי חיי אדם ועלולים להוביל למוות. לוחמי מג"ב ושוטרי מחוז ש"י ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור ותפיסת אמצעי לחימה כדי לשמור על ביטחון הציבור".