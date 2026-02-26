על רקע סכסוך אורב לקורבן ומתנפל עליו עם סכין: תקרית חמורה תועדה במצלמות אדם נפצע באורח בינוני בתחילת השבוע על רקע סכסוך מתמשך | בתיעוד שפורסם נראה החשוד שארב לקורבן מגיע לרכבו ודוקר אותו דרך החלון מספר פעמים (בארץ)

שה שמשון הייניקן כיכר השבת | 17:07