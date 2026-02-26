כיכר השבת
על רקע סכסוך

אורב לקורבן ומתנפל עליו עם סכין: תקרית חמורה תועדה במצלמות

אדם נפצע באורח בינוני בתחילת השבוע על רקע סכסוך מתמשך | בתיעוד שפורסם נראה החשוד שארב לקורבן מגיע לרכבו ודוקר אותו דרך החלון מספר פעמים (בארץ)

תקרית הדקירה בשכונת עיסוואיה
תקרית הדקירה בשכונת עיסוואיה| צילום: צילום: דוברות המשטרה
תקרית הדקירה בשכונת עיסוואיה (צילום: דוברות המשטרה)

אדם נפצע באורח בינוני בתחילת השבוע בשכונת עיסאוויה על רקע סכסוך מתמשך, בתקרית שתועדה במצלמות האבטחה במקום.

בתיעוד נראה החשוד שארב לקורבן מגיע לרכבו ודוקר אותו דרך החלון מספר פעמים.

הבוקר, עם סיום פעולות החקירה וביסוס התשתית הראייתית, הובא החשוד בפני בית משפט השלום בירושלים, שם הוגשה נגדו הצהרת תובע. בכוונת המשטרה להגיש נגדו כתב אישום ובקשה ל עד תום ההליכים בימים הקרובים.

בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד ב-4 ימים נוספים, עד לתאריך 2.3.26.

