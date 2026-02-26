אורב לקורבן ומתנפל עליו עם סכין: תקרית חמורה תועדה במצלמות

תקרית הדקירה בשכונת עיסוואיה| צילום: צילום: דוברות המשטרה
אדם נפצע באורח בינוני בתחילת השבוע בשכונת עיסאוויה על רקע סכסוך מתמשך, בתקרית שתועדה במצלמות האבטחה במקום.
בתיעוד נראה החשוד שארב לקורבן מגיע לרכבו ודוקר אותו דרך החלון מספר פעמים.
הבוקר, עם סיום פעולות החקירה וביסוס התשתית הראייתית, הובא החשוד בפני בית משפט השלום בירושלים, שם הוגשה נגדו הצהרת תובע. בכוונת המשטרה להגיש נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים בימים הקרובים.
בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד ב-4 ימים נוספים, עד לתאריך 2.3.26.
