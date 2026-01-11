מצטרף לפוליטיקה: המינוי החדש והנחשק של יאיר נתניהו

יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נבחר לכהן כחבר מרכז הליכוד מטעם סניף מעלה יוסף של המפלגה. בכך נכנס לפעילות ציבורית רשמית.

נתניהו הבן, שנחשב למעורב פוליטית ומרבה להשמיע דעות בנושאים פוליטיים, נבחר לתפקיד שנחשב נחשק במפלגת השלטון - במסגרת הסכמות בסניף.

מרכז הליכוד הוא המוסד העליון המוביל את מפלגת הליכוד ומחליט בכל הנושאים הנוגעים למפלגה. במרכז חברים קרוב לארבעת אלפים איש. התפקיד הוא ללא שכר.

ב-N12 ציטטו גורם בליכוד המצביע על כך שמדובר באיתות נוסף מכיוונו של יאיר נתניה לכך שהוא מעוניין בחיים ציבוריים.

המינוי הפעם מגיע לאחיר שניסיון למנות את נתניהו הבן לחבר הנהלה בהסתדרות הציונית העולמית נבלמה כמעט ברגע האחרון - בעקבות סערה ציבורית שהתעוררה.

זה קרה אחרי שיש עתיד חזרו בהם מההסכמות, שכללו את מינוי נתניהו הבן, ברגע האחרון. השר מיקי זוהר הגיב לכך: "צביעות, רשעות ופופוליזם טהור של האופוזיציה. איך הם לא מתביישים למנות עשרות מקורבים ובני משפחה במוסדות הלאומיים אבל מנסים לסכל מישהו רק כי שם משפחתו הוא נתניהו. כך נראית רדיפה בזויה כנגד יאיר נתניהו שבסך הכל רצה לעשות הסברה בתפוצות למען העם היהודי. תתביישו".